Feriado de Carnaval: Los cuidados que debe tener en el auto para viajar

Ecuador se apresta a vivir el segundo feriado del año 2025: la celebración del Carnaval. Si está alistándose para visitar algún atractivo turístico en su vehículo, y disfrutar con familia o amigos, es importante que observe lineamientos y recomendaciones de expertos, para precautelar su bienestar en las vías y no ver afectados sus recursos por la inseguridad que se vive.

Uno de los puntos centrales a considerar antes de un viaje, ya sea corto o largo, es el mantenimiento óptimo en que debe estar el automotor, asegura Diego Naranjo, experto en seguridad vial; en tanto que, Sergio Cevallos, profesional dedicado a la lucha contra la inseguridad, sostiene que es fundamental fortalecer las medidas de protección para precautelar los bienes, entre esos el propio vehículo.

Las claves a considerar

En esta época invernal, cuando predominan las lluvias e incluso ciertas vías en mal estado, es importante revisar la suspensión del vehículo, puesto que las irregularidades de los terrenos pueden agravar el estado de los componentes de esa parte del automotor, más aún si es que ya han cumplido su ciclo de vida o el tiempo de uso, dice Naranjo.

Aunque no es recomendable viajar en las noches, por la inseguridad, es vital que se revise el sistema eléctrico y por ende las luces delanteras y posteriores, ya que no solo se necesita ver a otros en las vías, sino que también nos observen. Así mismo chequear el estado de las luces direccionales y reemplazar enseguida las que están dañadas.

“Para la verificación del sistema de encendido del vehículo y de la batería, es fundamental la asistencia de un electromecánico que, con la herramientas adecuadas, verifique y compruebe el estado que se encuentra”, expresa Diego Naranjo.

Una vez revisadas las llantas, líquidos y aceites del vehículo, es vital verificar las herramientas con que se cuenta para auxilio ante cualquier eventualidad. Es decir, poseer gata, llanta de emergencia, herramientas, botiquín y extintor; así como tener vigente la documentación, licencia de conducir y matricula.

Otro detalle importante, aunque suele ser poco observado por los viajeros, es que al embarcarse en el vehículo se deben distribuir las maletas según el peso, para que en el habitáculo haya un equilibrio.

Cevallos considera que “el aumento de la circulación por calles y carreteras también eleva el peligro de robo de autos y asaltos en las vías o en los destinos vacacionales. Por ello, es fundamental estar alerta en todo momento”, dice Cevallos, al tiempo de sugerir el eso dispositivos de localización, monitoreo y recuperación.

Otra de las principales recomendaciones frente a la crisis de seguridad que se experimental al momento el país, es no estacionar el vehículo en zonas consideradas de alto riesgo, pues los delincuentes suelen aprovechar la oscuridad y lugares desolados para atracar a sus víctimas. Cevallos sugiere hacerlo en alguna estación de servicio.

Cuidados en las vías

El cinturón

Antes de arrancar observe que todos los ocupantes del vehículo se hayan colocado el cinturón de seguridad, no solo para evitar sanciones en los controles, sino para proteger la vida ante una frenada brusca en la vía o siniestro.

Contemple una parada ideal

No detenga la marcha en zonas desoladas, menos aún donde la cobertura telefónica no sea óptima, puesto que no podría solicitar asistencia, ni auxilio ante una emergencia. Espere a llegar a algún peaje o una estación de servicio.

No, a la noche

No se exponga al riesgo que representa la oscuridad de la noche. Es recomendable viajar con la luz del día. En las vías, los antisociales, buscan evadir a las autoridades de control, delinquen entre la noche y madrugada.

Conozca la ley

Aunque no tenga en frente un radar que controle la velocidad de su vehículo, no exceda los límites porque pondría en riesgo su vida y la de sus acompañantes. Además en todo momento, respete las señales de tránsito.

