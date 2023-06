Exfuncionario de la Agencia Geoespacial de EE.UU asegura que el Gobierno guarda Ovnis

David Grusch, expresó con seguridad que el Gobierno junto a distintas autoridades de Estados Unidos esconden partes “intactas y parcialmente intactas de vehículos alienígenas”. Pero no se trata solo de Estados Unidos ya que otros países también estarían ocultando información clave con respecto al tema.

Jonathan Grey, un exagente de inteligencia, confirmó también la existencia de “materiales exóticos”. Y no es el único, pues según el medio The Debrief, otros oficiales de inteligencia pertenecientes a distintas agencias estadounidenses han brindado información bastante similar a la de Grusch y Grey.

El encubrimiento del origen no humano en los OVNIs -UAPs está llegando a su fin: pic.twitter.com/Jptx7scL8g — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) June 6, 2023

El exoficial de combate en Afganistán, David Grusch, es un veterano de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO). Durante 2019 a 2021, trabajó como representante de la oficina de reconocimiento ante la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados. Sin embargo, esto terminó en abril cuando tras 14 años, dejó su trabajo para el gobierno.

Pero, ¿cuál fue la razón? El exoficial dejó su trabajo para tener la oportunidad de aportar información y participar en las investigaciones sobre los ovnis, sin represalias ni presión. Grusch busca conseguir que el Ejecutivo rinda cuentas al respecto.

Vista Área del Pentágono, Washington. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos. AP PHOTO/PATRICK SEMANSKY

“Definitivamente no estamos solos”, dijo, citado por medios como Fox News, The Independent y The Guardian, entre otros. “Los datos apuntan, bastante empíricamente, que no estamos solos”. El Congreso esconde información valiosa sobre la investigación del tema, asegura el veterano.

"Arreglos atómicos únicos y firmas radiológicas", son solo algunas de las partes encontradas en las naves que poseen las autoridades estadounidenses, según los datos confirmados por David Grusch. El exoficial aseguró también que se trata de, “inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de origen desconocido”.

Fotografía del área 51, base militar estadounidense. Peter Brooker/Shutterstock

Jonathan Grey, oficial generacional de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos que actualmente trabaja para el Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial (NASIC), aseguró que el fenómeno de la inteligencia no humana es real, en el portal The Debrief.

“Las recuperaciones de este tipo no se limitan a los Estados Unidos. Este es un fenómeno global y, sin embargo, una solución global sigue eludiéndonos”, dijo Gray.

Grey también expresó que la información ha tenido que ser ocultada del ojo público por factores que podrían perjudicar la seguridad nacional. “Aunque es un hueso duro de roer, cualquier nación lo suficientemente avanzada puede obtener avances tecnológicos potenciales de la recuperación de inteligencia no humana y luego usarlos para librar una guerra asimétrica, por lo que, por lo tanto, debe permanecer cierto secreto”, dijo.

David Charles Grusch, de 36 años, afirmó en una entrevista a NewsNation que el gobierno estadounidense lleva décadas recogiendo naves extraterrestres. News nation

Aunque Grey no dudó en expresar que en estas instancias no es necesario continuar negando la existencia de estas inteligencias no humanas y artificiales, debido a que indudablemente existen, y es clave que la humanidad lo sepa.