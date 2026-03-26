¿El fin de las memoria RAM? Las acciones de fabricantes caen tras avance de Google

Si bien el "debate" en torno a la memoria RAM no es nuevo, en los últimos años se ha intensificado: entre subidas de precios, cuellos de botella en la cadena de suministro y una creciente demanda impulsada por la inteligencia artificial y el gaming, este componente se ha consolidado como uno de los pilares (y como uno de los puntos más sensibles) del ecosistema tecnológico. Lo cierto es que, la necesidad de más capacidad para ejecutar modelos cada vez más complejos ha mantenido a la industria en constante presión, tanto a nivel técnico como económico.

En ese contexto, cualquier avance que prometa reducir la dependencia del hardware no pasa desapercibido. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido tras el reciente anuncio de Google, que ha presentado un nuevo sistema basado en inteligencia artificial capaz de optimizar drásticamente el uso de memoria. La reacción fue inmediata: caída en las acciones de fabricantes de RAM y un renovado debate sobre el futuro de este componente dentro de la computación moderna.

Introducing TurboQuant: Our new compression algorithm that reduces LLM key-value cache memory by at least 6x and delivers up to 8x speedup, all with zero accuracy loss, redefining AI efficiency. Read the blog to learn how it achieves these results: https://t.co/CDSQ8HpZoc pic.twitter.com/9SJeMqCMlN — Google Research (@GoogleResearch) March 24, 2026

Así es TurboQuant: la apuesta de Google para redefinir la memoria

El desarrollo, conocido como TurboQuant, es un algoritmo de compresión avanzada diseñado específicamente para modelos de inteligencia artificial. Su principal objetivo es reducir la cantidad de memoria necesaria para ejecutar procesos complejos sin sacrificar rendimiento, algo clave en un momento donde los modelos son cada vez más grandes y exigentes.

A nivel técnico, TurboQuant aplica técnicas de cuantización optimizada, un proceso que consiste en reducir la precisión numérica de los datos. Por ejemplo, pasando de formatos de alta precisión a representaciones más compactas, sin perder información crítica en el proceso.

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Esto permite disminuir significativamente el tamaño de los modelos y, por ende, el uso de memoria. En paralelo, el sistema introduce mejoras en la gestión de caché y en la forma en que los datos se cargan y procesan, logrando no solo una reducción de hasta seis veces en el consumo de memoria, sino también incrementos de rendimiento que pueden alcanzar hasta ocho veces en velocidad.

Más allá de lo técnico, la propuesta de Google responde a una necesidad clara: hacer más eficientes los sistemas de IA en un contexto donde escalar hardware no siempre es viable ni sostenible. En lugar de depender exclusivamente de mayores capacidades físicas, el enfoque apunta a optimizar lo existente mediante software inteligente.

Impacto en la industria y reacción del mercado

El anuncio no tardó en tener consecuencias, ya que tras la presentación de TurboQuant, varias compañías vinculadas a la fabricación de memoria RAM registraron caídas en bolsa, con descensos que reflejan la preocupación del mercado ante una posible reducción en la demanda de este tipo de hardware a mediano plazo.

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La reacción del público y de la industria ha sido mixta. Por un lado, desarrolladores y empresas tecnológicas ven con buenos ojos una solución que podría abaratar costos y democratizar el acceso a sistemas de inteligencia artificial más avanzados. Por otro, analistas advierten que este tipo de innovaciones podría alterar el equilibrio del sector, afectando directamente a fabricantes que han basado su crecimiento en la creciente necesidad de memoria.

Aunque aún es pronto para hablar de un reemplazo definitivo, lo cierto es que iniciativas como TurboQuant abren una nueva etapa en la que el software comienza a competir directamente con el hardware en la optimización de recursos. Un escenario que no solo redefine el presente de la memoria RAM, sino que también plantea preguntas clave sobre el futuro de la infraestructura tecnológica.

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