"Si su ego se lo permite, un cineasta, bien podría grabar con un iPhone 12"

Hay una marca de cámaras: Blackmagic, que revolucionó el mercado audiovisual cuando, en un aparato de menos de 3.000 dólares, se pudo grabar en formato RAW (crudo), cosa que solo podían hacer cámaras de cine de más de $ 40.000.

Ocho años después, Apple lanza un celular (el iPhone 12) que, según ellos dicen, graba en High Dinamyc Range (HDR). Estamos hablando de un celular con la capacidad de producir, si es que esto es cierto (habría que probarlo), formatos de video que las cámaras DLSR, comerciales y profesionales recién hace un par años lograron emular; es decir, hablamos de celulares que nos dan material para películas de cine. Sí, de cine.

Hoy, la tecnología ha desensibilizado la palabra “revolución”, y se la dice tan seguido que ha perdido su peso. Pero acá, me atrevo a decir que se siente la gravedad, nuevamente. Estamos a solo dos pasos de que un celular grabe en RAW (cabe recalcar que las fotografías ya las procesará en RAW).

En nuestras manos, o al menos en los que estén dispuestos a pagar 1.000 dólares por un celular, tendremos una herramienta que cambiará, o iniciará el cambio, de la producción de contenidos audiovisuales.

Y no es una afirmación así no más al aire, estamos en el escenario perfecto para esta “revolución”. El cine viene experimentando una crisis desde hace años y, a la par, Tik Tok se come al mundo. Acá, no se necesita una cámara Arri de 75.000 dólares, ni lentes Cinema Prime de 25.000; no, con grabar con un iPhone, tendrás más vistas en tus videos que un estudiante de cine que se quemó las pestañas alquilando equipos carísimos. Ahora, ese mismo cineasta, si su ego se lo permite, bien podría grabar en un iPhone.

Pero hay que ser sinceros, desde mucho antes la gente ya grababa en celulares, y todo bien. Lo nuevo, lo realmente despampanante de todo esto, es que por primera vez ese aparatito democratiza la “calidad cine”. Eso sí, que bote video HDR es solo el primero paso. Poco faltará para que Appel, o alguna empresa visionaria, bote un software de colorizació, para celulares, y ahí sí, vamos prendiendo las velas para las DSLR.

Ya Damien Chazelle (Wiplash, La La Land), grabó este año una película en un iPhone 11. Acá no había video HDR, y la corrección de color básica, dio un resultado más que interesante. Claro, no era una película seria, solo un ejercicio de narrativa serio. Pero, creo, era solo una forma de Apple de mostrarle al mundo que, en las manos correctas y con la visión acertada, sus herramientas están a la par de la élite de la narrativa. Y no están mintiendo.

Por eso es que el video HDR del iPhone emociona, por su potencial. Ahora que hay herramientas tan buenas, solo nos falta consumidores, y usuarios, que le saquen el jugo, y le devuelvan a los audiovisuales, la belleza que las aplicaciones le han arrebatado.