Eclipse lunar hoy: mira aquí la transmisión en vivo del fenómeno astronómico

Aunque no se verá en Ecuador, te contamos cómo seguir el eclipse lunar total en streaming y por qué es tan especial

La luna de sangre teñirá el cielo durante el eclipse lunar total del 7 de septiembre de 2025.

El cielo nocturno se prepara para un espectáculo de otro mundo. Este 7 de septiembre de 2025, una luna de sangre teñirá el firmamento con su característico tono rojizo durante un eclipse lunar total que solo será visible en ciertas partes del planeta.

Pero si vives en América, más vale armarse de paciencia (y buena conexión a internet), porque esta vez el fenómeno no será visible desde América Latina, eso claro está, incluye a Ecuador. La buena noticia: podrás seguir la transmisión en vivo a través de un enlace oficial de streaming para no perderte este mágico momento.

¿Qué es un eclipse lunar total y por qué la luna se pone roja?

Cuando la Tierra se alinea entre el Sol y la Luna, su sombra cubre completamente al satélite natural, generando un eclipse lunar total. En lugar de desaparecer, la Luna adquiere un color rojizo intenso gracias a la luz solar que se filtra por la atmósfera terrestre.

Este curioso fenómeno óptico, conocido popularmente como “luna de sangre”, ocurre porque las partículas del aire dispersan la luz azul y dejan pasar la roja, tiñendo la superficie lunar con un tono que parece sacado de una película de ciencia ficción.

¿Cuándo será la luna de sangre de septiembre 2025?

El eclipse lunar total tendrá lugar la noche del 7 al 8 de septiembre, dependiendo de tu zona horaria. Según el horario UTC (Tiempo Universal Coordinado), el fenómeno ocurrirá el 7 de septiembre.

Duración total del eclipse: 3 horas y 29 minutos

Fase de totalidad (cuando la luna estará completamente roja): 1 hora y 22 minutos

Es decir, tendrás más de una hora para disfrutar de la luna en su máximo esplendor... si estás en el lugar correcto del planeta.

¿Dónde será visible el eclipse lunar total?

Este eclipse será visible en su totalidad desde:

Europa

África

Asia

Australia

Para quienes viven en América Latina o Estados Unidos, no será posible verlo a simple vista. Pero no todo está perdido: podrás seguir el evento en directo a través de plataformas oficiales como la NASA o canales de astronomía que lo transmitirán online.

¿Cuándo será el próximo eclipse lunar total visible en América?

Si este año no tienes suerte, marca tu calendario: el 3 de marzo de 2026, la próxima luna de sangre será visible desde América. Hasta entonces, septiembre 2025 es una oportunidad única para que quienes están del otro lado del mundo vivan este evento astronómico sin igual.

