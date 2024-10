Dress To Impress: Acusan al popular juego de Roblox de plagio

En un bit. La creadora de It Girl ha acusado a la desarrolladora de Dress to Impress de intentar boicotear su juego

El juego Dress To Impress, conocido por su popularidad en la plataforma Roblox, se encuentra en el centro de una controversia tras acusaciones de plagio. La desarrolladora de It Girl ha señalado que Dress To Impress se ha inspirado de manera indebida en su experiencia de juego, generando un debate candente entre los fanáticos y la comunidad de desarrolladores.

Juegos de construcción: ¿Por qué son tan populares? Leer más

Las acusaciones indican que elementos clave del juego It Girl han sido replicados sin el debido reconocimiento. La desarrolladora de It Girl afirma que las similitudes son tan notorias que han perjudicado su lanzamiento, sugiriendo que Dress To Impress ha tratado de minimizar la popularidad de su juego al incorporar características de It Girl.

La creadora de It Girl ha acusado a la desarrolladora de Dress to Impress de intentar boicotear su juego para evitar que alcance la misma popularidad. Esta acusación incluye afirmaciones de que la otra creadora envió personas a realizar comentarios ofensivos hacia ella.

En respuesta a estas acusaciones, la desarrolladora de Dress to Impress ha emitido una declaración en la que señala a la creadora de It Girl como responsable de los ataques de odio que ha estado recibiendo, particularmente desde el lanzamiento de su juego. Ella alega que sus comentarios negativos hacia su competidora fueron una reacción a las provocaciones recibidas, aunque niega las otras acusaciones que se han hecho en su contra.

En respuesta a estas afirmaciones, la creadora de Dress To Impress ha emitido una disculpa, aunque su postura ha generado reacciones mixtas. Mientras algunos miembros de la comunidad respaldan a la desarrolladora de It Girl, otros consideran que las acusaciones podrían ser un intento de ganar visibilidad en un mercado competitivo.

La cuenta oficial de Dress to Impress en redes sociales publicó un comunicado donde abordaron estas acusaciones. En el mensaje, defendieron la originalidad de su juego, asegurando que el concepto de Dress to Impress se basa en la creatividad y la participación de la comunidad, sin intención de copiar a otros juegos. También mencionaron que las acusaciones fueron inesperadas y les causaron gran sorpresa.

La controversia se ha desarrollado en redes sociales

La controversia ha desencadenado un flujo de opiniones en redes sociales, donde los jugadores discuten la validez de las acusaciones. Además, la situación ha suscitado preocupaciones sobre la ética en la creación de contenido y la protección de la propiedad intelectual dentro de la comunidad de Roblox.

Silver Snipers: Los integrantes de este equipo de eSports tienen más de 60 años Leer más

Ante la presión, la creadora de Dress To Impress ha decidido tomarse un tiempo para reflexionar sobre la situación, lo que ha llevado a la posibilidad de cancelar la esperada actualización de Halloween. La incertidumbre sobre el futuro de ambos juegos sigue creciendo, ya que la comunidad observa con atención cómo se desarrollan los acontecimientos.

¿Qué es Dress To Impress?

Dress to Impress es un juego emergente dentro de la plataforma Roblox, donde los usuarios pueden explorar su creatividad a través de la moda. En este juego, los participantes asumen el rol de diseñadores de moda virtual, compitiendo para crear looks que se ajusten a diversas temáticas, que van desde alfombras rojas hasta ocasiones más informales.

RELACIONADAS Los eSports ahora son reconocidos como deportes olímpicos

Los jugadores seleccionan prendas, accesorios y peinados que reflejan su interpretación del desafío. Las creaciones son evaluadas por otros jugadores y compartidas con la comunidad global de Roblox.

El juego también apela a la nostalgia, recordando a quienes personalizaban muñecas o dibujaban ropa en su infancia. Este juego ha logrado atraer a un público diverso, desde jóvenes interesados en la industria de la moda hasta adultos que buscan una forma de expresión creativa.

¿Qué es Roblox?

Roblox es una plataforma de juegos en línea que permite a los usuarios crear, compartir y jugar juegos creados por otros. Lanzada en 2006, se ha convertido en un fenómeno global, especialmente entre los jóvenes.

Abuela gamer se hace viral por gastar dinero en Minecraft y culpar a su nieta Leer más

Los usuarios pueden diseñar sus propios mundos y experiencias utilizando el lenguaje de programación Lua, lo que fomenta la creatividad y el aprendizaje. La plataforma ofrece una amplia variedad de juegos en diferentes géneros, desde simuladores y aventuras hasta juegos de rol y de supervivencia.

Roblox también incluye características sociales, como chat y la capacidad de unirse a grupos, lo que permite a los jugadores interactuar y colaborar.

¿Quieres acceder a más noticias como estas? ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!