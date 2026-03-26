Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ciencia y Tecnología

Lanny Smoot
Lanny Smoot, ingeniero de The Walt Disney Company.Disneyland Resort

Disney presenta baldosas que permiten caminar sin fin dentro de la realidad virtual

La tecnología busca revolucionar la forma en que los usuarios se desplazan dentro de entornos digitales

La innovación en realidad virtual acaba de dar un paso que parecía reservado para la ciencia ficción, pues Lanny Smoot, uno de los ingenieros más prolíficos de The Walt Disney Company, ha presentado un sistema capaz de cambiar la forma en que las personas se mueven dentro de entornos digitales: un suelo compuesto por baldosas inteligentes que permite caminar sin avanzar físicamente.

RELACIONADAS

El desarrollo, conocido como Disney HoloTile, propone eliminar una de las principales limitaciones de la realidad virtual: el espacio. A través de esta tecnología, los usuarios pueden desplazarse libremente dentro de mundos virtuales sin salir de una superficie reducida, abriendo la puerta a experiencias más inmersivas tanto en entretenimiento como en aplicaciones profesionales.

¿Cómo funciona esta tecnología?

El sistema HoloTile está compuesto por múltiples baldosas modulares que integran pequeños actuadores motorizados capaces de moverse en distintas direcciones. Estas piezas detectan el desplazamiento del usuario y responden en tiempo real, ajustando su movimiento para contrarrestar cada paso y mantener a la persona dentro de un mismo punto físico.

Olaf Nvidia

Olaf llega a la vida real: así es el robot autónomo de NVIDIA

Leer más

A nivel técnico, el suelo funciona como una plataforma omnidireccional multiusuario, lo que significa que varias personas pueden utilizarlo simultáneamente sin interferir entre sí. Cada baldosa opera de forma independiente pero coordinada, permitiendo que el sistema identifique la posición, dirección y velocidad de cada usuario.

Según explicó Smoot en presentaciones del proyecto, la intención es que el movimiento "se sienta natural", eliminando la fricción entre la acción física y la percepción dentro del entorno virtual.

Además, el diseño modular facilita su escalabilidad, permitiendo adaptar el tamaño del sistema según el espacio disponible o el tipo de experiencia que se quiera desarrollar, desde videojuegos hasta simulaciones complejas o atracciones temáticas.

Un avance clave para la inmersión y la seguridad

Lanny Smoot
Lanny Smoot se unió a Disney a finales de los 90s y actualmente cuenta con 106 patentes.Disneyland Resort

Más allá del impacto visual, el HoloTile representa un avance significativo en términos de seguridad y accesibilidad dentro de la realidad virtual. Al mantener al usuario dentro de un área controlada, reduce el riesgo de colisiones con objetos reales o caídas, uno de los principales desafíos actuales de estas tecnologías.

RELACIONADAS

Este tipo de soluciones también contribuye a mejorar la inmersión, ya que elimina la necesidad de pausas constantes o ajustes de posición, permitiendo una experiencia continua y más orgánica. En conjunto, la propuesta de Disney no solo redefine cómo se exploran los entornos virtuales, sino que también sienta las bases para futuras aplicaciones en entrenamiento, educación y entretenimiento a gran escala.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Disney presenta baldosas que permiten caminar sin fin dentro de la realidad virtual

  2. 'Emergencia Radiactiva': la tragedia del Cesio-137 en Netflix

  3. Ilan Gómez, el piloto de seis años que se volvió viral y llegará a la pista de la F1

  4. Universidad de Guayaquil inicia nueva etapa con autoridades reelegidas

  5. Gonzalo Plata: Su futuro entra en evaluación en Flamengo por indisciplina

LO MÁS VISTO

  1. CAN: Esto acordaron Ecuador y Colombia en primera cita en medio de guerra comercial

  2. Bloqueo a Alexandra Villacís en la Judicatura tiene un olor a delincuencia organizada

  3. Bono de Desarrollo Humano: Cómo consultar con la cédula si eres beneficiario en abril

  4. ¿Qué es DAZN y cómo ver GRATIS Ecuador vs Marruecos?: Hora y canales para ver EN VIVO

  5. Feria de electrodomésticos en Guayaquil: ¿qué mueve el consumo tecnológico?

Te recomendamos