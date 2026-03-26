Disney presenta baldosas que permiten caminar sin fin dentro de la realidad virtual

La tecnología busca revolucionar la forma en que los usuarios se desplazan dentro de entornos digitales

La innovación en realidad virtual acaba de dar un paso que parecía reservado para la ciencia ficción, pues Lanny Smoot, uno de los ingenieros más prolíficos de The Walt Disney Company, ha presentado un sistema capaz de cambiar la forma en que las personas se mueven dentro de entornos digitales: un suelo compuesto por baldosas inteligentes que permite caminar sin avanzar físicamente.

El desarrollo, conocido como Disney HoloTile, propone eliminar una de las principales limitaciones de la realidad virtual: el espacio. A través de esta tecnología, los usuarios pueden desplazarse libremente dentro de mundos virtuales sin salir de una superficie reducida, abriendo la puerta a experiencias más inmersivas tanto en entretenimiento como en aplicaciones profesionales.

One step closer to the holodeck!



Introducing: Holotile



AR/VR walking is now possible! pic.twitter.com/s2hFyOaeS0 — Dogan Ural (@doganuraldesign) January 21, 2024

¿Cómo funciona esta tecnología?

El sistema HoloTile está compuesto por múltiples baldosas modulares que integran pequeños actuadores motorizados capaces de moverse en distintas direcciones. Estas piezas detectan el desplazamiento del usuario y responden en tiempo real, ajustando su movimiento para contrarrestar cada paso y mantener a la persona dentro de un mismo punto físico.

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A nivel técnico, el suelo funciona como una plataforma omnidireccional multiusuario, lo que significa que varias personas pueden utilizarlo simultáneamente sin interferir entre sí. Cada baldosa opera de forma independiente pero coordinada, permitiendo que el sistema identifique la posición, dirección y velocidad de cada usuario.

Según explicó Smoot en presentaciones del proyecto, la intención es que el movimiento "se sienta natural", eliminando la fricción entre la acción física y la percepción dentro del entorno virtual.

Además, el diseño modular facilita su escalabilidad, permitiendo adaptar el tamaño del sistema según el espacio disponible o el tipo de experiencia que se quiera desarrollar, desde videojuegos hasta simulaciones complejas o atracciones temáticas.

Un avance clave para la inmersión y la seguridad

Lanny Smoot se unió a Disney a finales de los 90s y actualmente cuenta con 106 patentes. Disneyland Resort

Más allá del impacto visual, el HoloTile representa un avance significativo en términos de seguridad y accesibilidad dentro de la realidad virtual. Al mantener al usuario dentro de un área controlada, reduce el riesgo de colisiones con objetos reales o caídas, uno de los principales desafíos actuales de estas tecnologías.

Este tipo de soluciones también contribuye a mejorar la inmersión, ya que elimina la necesidad de pausas constantes o ajustes de posición, permitiendo una experiencia continua y más orgánica. En conjunto, la propuesta de Disney no solo redefine cómo se exploran los entornos virtuales, sino que también sienta las bases para futuras aplicaciones en entrenamiento, educación y entretenimiento a gran escala.

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