Verifica qué tipo de información se te pide en el correo. Las empresas legítimas no se comunican contigo de la nada a través de e-mails no solicitados para requerir información personal, como datos bancarios o de tarjetas de crédito, número de seguro social, etc. En general, los mensajes no solicitados que te pidan que “verifique los detalles de su cuenta” o “actualice su información” deben tratarse con precaución.