Aprende a recuperar tu cuenta de Facebook desde tu celular sin correo ni contraseña

En la era digital, mantener el control sobre las cuentas en redes sociales es crucial.

Por eso es importante que, a la hora de abrir o configurar las opciones de seguridad, se coloquen todas las medidas de seguridad para recuperar el acceso en caso de problemas.

Perder acceso a la cuenta de Facebook puede ser estresante, pero existe un proceso efectivo para recuperarla, incluso si se ha olvidado por completo el correo electrónico o la contraseña.

A continuación, se explora detalladamente cómo recuperar la cuenta de Facebook directamente desde el dispositivo móvil y sin la necesidad de información de inicio de sesión convencional.

Verificar la identidad desde Facebook app

La aplicación de Facebook ha mejorado con el pasar del tiempo sus medidas de seguridad, para garantizar una navegación segura y confiable en su plataforma.

Una de las medidas más interesantes es la verificación de la identidad por medio de documentos que la certifiquen.

¿Por qué verificar la identidad? En muchas redes sociales, incluida Facebook, se requieren hacer trámites, realizar compras o solucionar diversos problemas. Este paso es esencial para mantener la continuidad de las operaciones que se están haciendo.

Así, los usuarios protegen aún más su cuenta ante personas que, con malas intenciones, podrían realizar una usurpación de identidad y actuar de forma ilegal.

Entre las formas más importantes de verificación con que cuenta la app de Meta podemos citar las siguientes:

Escanear un documento de identidad permitido o aceptado por la red social. Facebook permite hasta 10 documentos, entre los que se pueden mencionar el DNI, carnet de conducir, acta de nacimiento, entre otros.

Confirmar identidad con documentos de carácter “no oficial”, en la cantidad de 2 documentos. Es una alternativa más lenta, y dentro de estos, por lo menos debe haber alguno con una foto y la fecha de nacimiento, las cuales deben coincidir con la información del perfil. Entre los documentos no oficiales podrían incluirse tarjetas de crédito, facturas de servicios, correo, tarjeta de seguridad social, entre otros.

Confirmar la identidad con hasta 3 documentos de carácter no oficial. Esta opción se estima en caso de que la opción 2 de este listado no presente el nombre completo, real o una foto y la fecha de nacimiento. Para ello, se pueden combinar dos documentos no oficiales, adicional con un documento de identidad que contenga los datos requeridos.

Recuperar la cuenta contactando al Facebook Support

Cuando la verificación no es suficiente, es posible recuperar la cuenta por medio del soporte de Facebook (o Facebook Support).

Para realizar esto, se revisan algunos puntos importantes, accediendo a la opción de “Ayuda”.

No es complicado realizar este proceso si se siguen todos los apartados que colocamos a continuación.

A continuación se dará un resúmen sobre cómo hackear un Facebook desde mi celular sin correo y sin contraseña, con las posibilidades que ofrece esta red social.

Acceder a la opción de "Ayuda" en la aplicación de Facebook

Lo primero que se requiere para recuperar la cuenta por medio del soporte de Facebook es acceder a la opción de Ayuda. ¿Dónde se encuentra esta opción?

Acceder a la página web de Facebook. En la parte baja de la pantalla (footer) aparecerán diversos enlaces. Seleccionar el enlace de “Ayuda”. La aplicación redirigirá hacia otra pantalla (¿En qué podemos ayudarte?) donde aparecerán diversas opciones. Hay que seleccionar la opción de “Inicio de sesión y Contraseña”.

Enviar una solicitud de recuperación de cuenta

Dentro de la sección de ayuda, busca la opción específica para "Recuperar cuenta".

Esta opción está disponible para aquellos casos en los que un simple cambio de contraseña no es suficiente, inclusive si la cuenta fue hackeada o inhabilitada.

Por tanto, Facebook pedirá al usuario información adicional para verificar que quien solicita ayuda sea el propietario legítimo de la cuenta.

Esta información adicional puede incluir preguntas sobre contactos recientes, eventos compartidos o cualquier detalle personal que sólo el dueño original de la cuenta debería conocer.

Proporcionar detalles adicionales para respaldar la solicitud

Hay que ser meticulosos al proporcionar detalles adicionales al soporte de la app Facebook.

Cuanta más información se proporcione, más fácil será para Facebook confirmar la identidad del usuario.

Es conveniente asegurarse de incluir cualquier cambio reciente en la configuración de seguridad o información de contacto asociada a la cuenta.

Esperar la respuesta del soporte de Facebook

Una vez que se haya enviado la solicitud de recuperación, la paciencia es la clave.

El equipo de soporte de Facebook revisará a detalle el caso y enviará una respuesta a través del medio de contacto que haya sido proporcionado.

Este proceso puede llevar tiempo, así que hay que mantener la paciencia mientras se comprueban

Seguir las instrucciones proporcionadas para recuperar la cuenta

En caso de que Facebook apruebe la solicitud elaborada, se recibirán unas instrucciones detalladas sobre cómo recuperar una cuenta.

Esto podría incluir un enlace para restablecer la contraseña o pasos adicionales de verificación.

Hay que seguir las instrucciones cuidadosamente para asegurar de recuperar el control total de la cuenta.

Cambiar la contraseña y actualizar la información de seguridad

Este paso es importante, una vez que se haya recuperado el acceso a la cuenta.

Es conveniente elegir una contraseña fuerte y única que no se haya utilizado en otras plataformas.

Además, hay que actualizar la información de seguridad, como el correo electrónico asociado, el correo alternativo y el número de teléfono. Esto proporcionará una capa adicional de protección contra futuras pérdidas de acceso.

Cómo recuperar mensajes antiguos en Android (incluso en un móvil Android roto)

Si se requieren recuperar mensajes antiguos en cualquier dispositivo Android, la mejor herramienta es Dr.Fone - Recuperación de datos.

Esta herramienta tiene facilidad de uso. cortesía

Y es que, como ventaja importante de Dr.Fone, hay que señalar que es compatible con más de 6000 modelos de dispositivos Android y tiene soporte adicional para extraer datos en móviles de la marca Samsung que estén averiados.

Además, es una app segura, con facilidad para recuperar una gran cantidad de archivos con la más alta tasa de éxito en la recuperación, y lo mejor es la facilidad de uso que tiene esta herramienta.

Para recuperar estos datos con Dr.Fone, hay que seguir los pasos descritos a continuación:

1. Descargar e instalar Dr.Fone en el ordenador. Haz clic en el módulo “Recuperación de Datos”.

Recuperación de datos cortesía

2. Elige Android o iOS dependiendo del sistema de tu dispositivo. (en este caso, tomaremos como ejemplo un dispositivo Android)

Elige Android o iOS dependiendo del sistema de tu dispositivo cortesía

3. Selecciona la opción que se ajuste a tu caso específico, como "Recuperación de Datos Perdidos en Android". Luego, conecta tu dispositivo a la PC por medio de un cable USB.

Conecta tu dispositivo a la Pc cortesía

4. Una vez que el móvil haya sido detectado, selecciona los tipos de archivos que deseas recuperar y haz clic en "Iniciar Escaneo".

Iniciar escaneo cortesía

5. El programa comenzará a realizar un escaneo profundo de la memoria del móvil, de la cual se puede rescatar una gran cantidad de información y archivos.

Se realizará un escaneo profundo cortesía

6. Los datos recuperados se pueden previsualizar en el programa, guardándose en la ubicación que se crea conveniente.

Los datos recuperados se pueden previsualizar en el programa. cortesía

En este rescate, Dr.Fone puede extraer una gran cantidad de información, incluyendo las credenciales de Facebook, entre otros elementos. Y lo mejor es que el usuario puede rescatar archivos de forma selectiva.

Medidas preventivas para evitar futuras pérdidas de acceso

No todo debe ser negativo a la hora de evitar futuras pérdidas de información.

Más allá de la recuperación, es esencial implementar medidas preventivas para evitar futuras pérdidas de acceso a la cuenta de Facebook.

Así que, bajo estas líneas se ofrecen consejos importantes para evitar un momento en el cual se pierde el acceso a la red social.

No compartir el dispositivo móvil

Es como una norma no escrita. No hay que compartir el dispositivo móvil.

Por más que exista confianza entre aquellos que rodean a los usuarios, ceder el dispositivo es como ceder la información del mismo a otros, lo que podría poner en riesgo la seguridad, inclusive de forma involuntaria.

Bastará solamente con instalar una app equivocada o unirse a una red WiFi pública o comprometida para que todos los datos personales sensibles puedan caer en manos de personas inescrupulosas.

Y es que, actualmente, las redes sociales son una puerta de entrada a la privacidad de las personas, y es algo que los delincuentes digitales aprovechan.

Establecer una contraseña robusta, segura y única

En Internet, una contraseña robusta permite tener mayor seguridad a la hora de entrar en aplicaciones.

Las claves deben tener como premisa fundamental de construcción el ser aleatorias, muy largas y, por supuesto, difíciles o imposibles de averiguar o adivinar.

Si bien las contraseñas se vuelven más difíciles de recordar a medida que aumenta su dificultad, es mejor utilizar apps especializadas en la gestión de contraseñas, con bóveda cifrada, para tenerlas a mano cuando se requieran.

Y algo importante en este consejo: al cambiar de contraseña, no reutilizarlas. Una clave común para varias redes podría comprometer la seguridad de todas.

No compartir información sobre inicio de sesión

Cuando se habla de inicio de sesión, se refieren a las credenciales, es decir, usuario y contraseña para entrar a Facebook.

Y no se trata solamente de decir las credenciales de forma verbal. En la web, existen muchos sitios falsos que, haciéndose pasar por Facebook, pueden pedir estas credenciales.

Como recomendación: comprobar la URL de la página que se está accediendo antes de introducir el inicio de sesión y no reenviar correos electrónicos de Meta a otros contactos, pues estos mensajes pueden contener datos sensibles de inicio de sesión.

Mantener la información de contacto actualizada

Finalizando estos cortos consejos, es necesario que la información de contacto asociada a la cuenta esté siempre actualizada.

Si se cambia de número de teléfono o correo electrónico, es conveniente actualizarlo en la configuración de seguridad de la cuenta. Esto facilitará la comunicación con Facebook en caso de problemas de acceso.

Conclusión

No hay por qué desesperarse. Recuperar una cuenta de Facebook sin tener acceso a la dirección de correo electrónico o contraseña puede parecer desafiante, pero con los pasos adecuados, es posible.

Utilizar la aplicación de Facebook y el soporte proporcionado por la plataforma es la forma más efectiva.

Sin embargo, no hay que dejar todo a la aplicación de ayuda; por tanto, lo más recomendable es implementar medidas preventivas, tales como contraseñas sólidas y autenticación de dos factores, evitando así futuras pérdidas de acceso.

La seguridad de una cuenta de red social está en las manos de los usuarios, y tomar medidas proactivas puede marcar la diferencia en la protección de la identidad digital.