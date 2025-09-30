Amazon presenta el nuevo Kindle Scribe a color: más grande, liviano y con IA

Abrir un libro y sentir el roce del papel entre los dedos es una experiencia difícil de replicar en el mundo digital. Amazon lo sabe y, por eso, con su nuevo Kindle Scribe busca borrar la línea entre lo físico y lo electrónico. Más grande, más liviano y ahora a color, el dispositivo no solo invita a leer, sino también a escribir y dibujar con la naturalidad de un cuaderno real. A ello se suman funciones de inteligencia artificial que prometen cambiar la manera en que los lectores interactúan con sus textos, desde resúmenes sin spoilers hasta la posibilidad de “preguntarle al libro”.

La compañía destaca que el dispositivo combina la comodidad de la lectura con la experiencia de escribir “como en papel” y suma funciones potenciadas por inteligencia artificial (IA).

El vicepresidente de Amazon, Panos Panay, aseguró en el evento que el objetivo fue crear un equipo que ofreciera una sensación natural al escribir: “Es muy sencillo: hemos diseñado un producto que permite escribir de forma cómoda y con la sensación de estar escribiendo sobre papel”.

La gran novedad fue el Kindle Scribe Colorsoft, que incorpora una pantalla E Ink a color, diseñada para reproducir fielmente los tonos y ofrecer una escritura fluida con lápices digitales. “Es ese mismo filtro de color de vanguardia el que proporciona la sensación de que los lápices de colores se integran perfectamente con lo que se está dibujando”, señaló Panay.

El dispositivo también suma herramientas de IA que estarán disponibles a finales de este año, como resúmenes de libros sin spoilers y la posibilidad de hacer preguntas directamente sobre un texto resaltado.

Las 5 novedades del nuevo Kindle Scribe

Pantalla más grande: ahora de 11 pulgadas (antes 10,2), con tecnología E Ink sin reflejos. Más liviano y delgado: pesa 400 gramos frente a los 433 g del modelo previo y tiene solo 5,4 mm de grosor. Versión a color: el Kindle Scribe Colorsoft introduce la primera pantalla E Ink a color de Amazon. Mayor velocidad: permite escribir y pasar páginas un 40 % más rápido. Funciones de IA: incluye resúmenes inteligentes y la opción de “preguntarle al libro” para entender fragmentos destacados.

¿Cuánto costará?

En cuanto a precios, el Kindle Scribe estándar arranca en 499,99 dólares (429,99 dólares en la versión sin luz frontal), mientras que el Kindle Scribe Colorsoft cuesta 629,99 dólares.

