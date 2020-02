70 % de los latinos desconoce cómo detectar una fake news

El 70 % de los latinos no sabe detectar o no está seguro de reconocer en Internet una noticia falsa de una verdadera, según reveló un nuevo estudio desarrollado por la compañía de ciberseguridad, Kaspersky. En este sentido, quienes menos logran identificar una fake news son los peruanos (79 %), seguidos por colombianos (73 %) y chilenos (70 %). Más atrás se encuentran argentinos y mexicanos, con 66 %, y finalmente brasileños, con 62 %.

La investigación mostró también que el 16 % de los consultados desconoce por completo este término, aspecto en el que igualmente destacan los peruanos, con un 47 % que afirma no saber a qué se refiere. En contraste, quienes están más familiarizados con esta expresión son los brasileños, con solo un 2 % que dice ignorar lo que es una fake news.

El sondeo se enmarca en la campaña Iceberg Digital, realizada por Kaspersky para analizar la situación actual que viven en materia de ciberseguridad los internautas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú; y develar los riesgos que tanto empresas como usuarios comunes corren cuando se conectan y navegan en la red crédulamente y sin cuestionamientos.

De acuerdo al sondeo, un 2 % de los latinoamericanos cree que las fake news son solo un juego y no perjudican a nadie, mientras la gran mayoría piensa lo contrario y asegura que las noticias falsas son nocivas o, eventualmente, podrían llegar a serlo. Un 72 % afirma incluso que se viralizan porque alguien busca dañar o conseguir algo a cambio. No obstante, solo el 46 % de los encuestados cuestiona de vez en cuando o simplemente no cuestiona lo que lee en la web, siendo nuevamente los ciudadanos peruanos quienes destacan en este aspecto, con 58 %.

Respecto de quienes más confían en los contenidos que circulan en Internet, las mujeres de la región superan a los hombres, con 49 % versus 42 %.

En cuanto a las edades de los consultados, el sondeo mostró que son los jóvenes de entre 18 y 24 años los que más acuden a las redes para conocer lo que está pasando en su país o región, con 38 %. En tanto, quienes menos se informan en estas plataformas son los internautas de entre 35 y 50 años. En la misma línea, quienes suelen compartir en sus perfiles y chats una noticia impactante sin verificar el origen de ésta, son los usuarios de entre 25 y 34 años, y quienes menos lo hacen son personas de entre 18 y 24 años.