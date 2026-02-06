Yuvezzi, el colirio aprobado por la FDA para la presbicia, conoce sus beneficios

La FDA aprobó Yuvezzi, un colirio que combina carbachol y brimonidina para tratar la presbicia

Con una gota diaria, restaura la visión de cerca hasta por 10 horas

Millones de personas en el mundo extienden la mano cada día para buscar sus lentes de lectura. Este gesto, casi un ritual, es la respuesta inmediata a la presbicia, la pérdida de la capacidad para enfocar objetos cercanos que aparece con la edad. Ahora, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó un nuevo tratamiento que promete cambiar esa rutina.

RELACIONADAS Academia guayaquileña impulsa sistema inteligente para detectar glaucoma temprano

La agencia reguladora autorizó Yuvezzi (carbachol y tartrato de brimonidina), un colirio de aplicación única diaria que restaura la visión de cerca en adultos con presbicia durante un periodo de hasta diez horas.

Una aprobación basada en evidencia clínica

La carta de aprobación de la FDA, dirigida a Visus Therapeutics (una subsidiaria de Tenpoint Therapeutics, da el visto bueno a este fármaco tras la revisión de su Nueva Solicitud de Medicamento (NDA 220142). La aprobación, efectiva desde la fecha de la comunicación, se basa en los resultados de dos estudios clínicos de fase tres que incluyeron un seguimiento de doce meses y más de 72.000 días de tratamiento monitorizado.

El color de tus gafas de sol: ¿Una cuestión de estética o de salud visual? Leer más

La FDA también determinó que el requisito de estudios pediátricos para Yuvezzi no aplica, ya que la presbicia es una condición que no se presenta en la población infantil.

Así actúa Yuvezzi en los ojos

La eficacia del tratamiento reside en su combinación de dos principios activos:

Carbachol: Este componente produce una constricción de la pupila (miosis). Este "efecto agujero de alfiler" aumenta la profundidad de campo del ojo, lo que permite un enfoque nítido de los objetos cercanos.

Tartrato de Brimonidina: Su función clave es prolongar la contracción pupilar inducida por el carbachol, extendiendo así la duración del efecto terapéutico a lo largo del día.

Los datos clínicos indican que el efecto inicia aproximadamente a los 30 minutos de la aplicación y alcanza su máxima duración, de hasta 10 horas, con una sola gota en cada ojo.

Eficacia y perfil de seguridad documentado

En los ensayos, Yuvezzi demostró mejoras significativas en la agudeza visual cercana sin corrección durante al menos ocho horas. Un dato relevante en su perfil de seguridad es la reducción de efectos adversos comunes. Solo un 2.8% de los pacientes tratados con la combinación presentó enrojecimiento ocular, frente a un 10.7% observado en quienes recibieron solo carbachol. No se reportaron efectos adversos graves relacionados con el tratamiento.

Limitaciones y consideraciones del uso

A pesar de su potencial, Yuvezzi tiene limitaciones importantes:

Población objetivo: Su máxima efectividad se observa en pacientes de entre 40 y 55 años.

Actividades no recomendadas: No se aconseja su uso en personas que conduzcan de noche o realicen tareas en ambientes con poca luz. La reducción del tamaño pupilar disminuye la cantidad de luz que entra al ojo, lo que puede comprometer la visión en la oscuridad.

Disponibilidad: Por el momento, su disponibilidad está restringida a Estados Unidos. Aunque Tenpoint Therapeutics tiene acuerdos de licencia en algunas regiones de Asia-Pacífico, no hay una fecha definida para su llegada a Europa o América Latina.

RELACIONADAS Lentillas que permiten ver en la oscuridad

Un avance en un mercado con crecimiento global

Yuvezzi se posiciona como una alternativa con ventajas sobre otros colirios previamente aprobados, como Vuity (pilocarpina) y Vizz (acelidina), al ofrecer una mayor duración de efecto con una sola aplicación diaria.

Este avance llega en un momento crucial. La Organización Mundial de la Salud estima que cerca de 2,000 millones de personas padecen presbicia, una cifra que podría superar los 4,000 millones para 2050. Para expertos como el oftalmólogo John Hovanesian de Harvard Eye Associates, tratamientos como Yuvezzi responden a una necesidad real no resuelta por las soluciones actuales.

Con un precio que, según análisis del sector, podría ubicarse entre los 70 y 100 dólares mensuales, Yuvezzi consolida una nueva vía farmacológica, más práctica y menos invasiva, para manejar una condición visual que afecta a una parte cada vez mayor de la población global.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!