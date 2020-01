Ximena Ferro , una supermujer

Guapa y con una sonrisa sincera y generosa, desde hace nueve años dirige la carrera de Publicidad y Marketing de la Universidad San Francisco de Quito, en un recorrido exitoso que le ha dado hasta hoy 7 Cóndores de Oro y 4 de Plata estudiantiles.

Madre de dos adolescentes, su vida es un compendio de triunfos personales y profesionales que la han situado en un lugar privilegiado en la cátedra de la Universidad San Francisco de Quito, siendo una de las docentes mejor puntuadas este último año, tras exigentes evaluaciones estudiantiles y administrativas, considerando también su notable ejercicio investigativo que la ha llevado a publicar varios proyectos y ser, a la vez, conferencista invitada en universidades de la talla de la de Oxford, Inglaterra.

Con un máster en Marketing Comunicacional y Publicidad del Emerson College (Boston), se suma en su hoja de vida el premio FICE, como la mejor facultad de Publicidad del país. Señas que no hacen más que corroborar su gran capacidad profesional. De su vasta experiencia, Ximena opina que uno de los aspectos más retadores en la docencia es precisamente “enfrentarse a generaciones con un nivel de concentración bajo, que no se sorprenden con nada y que se distraen fácilmente con toda la información que está saltando alrededor de ellos, a través de los dispositivos digitales”. Siguió un curso en Harvard en el que encontró modelos para educar de una forma más dinámica, entretenida y eficiente. “Creo que mi mayor fortaleza es evitar clases aburridas y fáciles de olvidar. Las charlas magistrales son estrategias del pasado, hay que generar interacción y compromiso por parte de los alumnos”, dice.

Más allá de los reconocimientos, su mayor orgullo en el ámbito profesional es que el cien por ciento de sus alumnos graduados se desempeñan eficientemente en el campo publicitario. Pero sus metas en el campo académico son aún más elevadas, pues ahora aspira a un doctorado en Texas, que la llevaría a empezar desde cero en otro país. “He cumplido los pasos necesarios para alcanzar este objetivo, y ahora estoy esperando resultados. Me encantaría tener la oportunidad de enseñar en distintas universidades del mundo. Creo que no debo limitarme a vivir en Quito por el resto de mi vida. A pesar de que amo mi vida en esta ciudad, siento que aún me faltan experiencias en otros lugares del mundo”.

Su libro ‘Hace fuuu...’ es una oda a los diferentes momentos que ha vivido la publicidad, a través de los personajes más emblemáticos del medio. Gustavo Guamán / Expreso

‘Hace fuuu...’

Después de ganar un ‘Creative Chancellor Grant’ de la USFQ, Ximena se convirtió en un personaje conocido en los medios tras el lanzamiento de su libro ‘Hace fuuu…’, que habla sobre la historia de la publicidad en nuestro país. Un trabajo prolijo, muy bien desarrollado, que le llevó más de dos años de investigación. Mientras nos tomamos un café me muestra, página por página, quiénes son los actores que componen su obra, todos grandes publicistas de Guayaquil y Quito, con historias dignas de compartir. “Tenía el proyecto en mente desde que Gustavo Vallejo Pérez, mi profesor en la USFQ y luego mi jefe en VIP Publicidad, me contaba cosas maravillosas y divertidas de la historia de la publicidad, y así me di cuenta de que era algo que quería hacer, destacando a quienes hicieron los primeros avisos y campañas en nuestro país. La industria vio con buenos ojos el proyecto, y me fueron abriendo las puertas muchas personalidades reconocidas en todas las áreas de la publicidad. Cuando recopilé toda la información, el USFQ Press (editorial de la USFQ) decidió publicarlo, cumpliendo todos los estándares y las expectativas formales de investigación académica y creativa. Después de un arduo trabajo, el resultado es increíble”.

Para ella sus hijos son su prioridad y se los demuestra con gestos y acciones cada día. Gustavo Guamán / Expreso

Madre a todo dar

Es de aquellas mujeres que dan el mil por mil en lo que hacen, pero para ella sus hijos son su prioridad y se los demuestra con gestos y acciones cada día: “Soy una mamá poco exigente, una falla que no he logrado superar. Sin embargo, creo que estoy llena de detalles y trato de crear tradiciones para que ellos las repliquen en el futuro. Si hay algo de lo que me siento orgullosa es que siempre he estado para ellos, trato de no fallar jamás a sus eventos, y he sido chofer por muchos años también”.

Pero en la vida nada es fácil y para la publicista, divorciada hace 14 años, criar prácticamente sola a Mateo (de 20) y a Simona (de 17) ha sido otro desafío que ha ido superando con esfuerzo y mucha dedicación, sobre todo en esta etapa que van creciendo. “Mi exmarido no vive en Ecuador y me tocó criarlos sola, aunque su padre está pendiente de ellos y los visita frecuentemente. La adolescencia ha sido dura, pero ahora que Mateo está en la universidad me llena de orgullo constantemente. Simona es dulce y muy pegada a mí, y verla crecer e independizarse ha sido fuerte. Cuando se vaya a la universidad no sé cómo lo manejaré”.

Confiesa al mismo tiempo que le gustaría compartir su vida con alguien que la apoye a seguir cumpliendo sus metas, confiada, para dar lo mejor de ella.

A sus 49 años, Ximena atraviesa su mejor momento porque además fue elegida, entre 12 excepcionales mujeres, ‘Women to Watch’ Capítulo Ecuador, un renombrado concurso internacional que se desarrolla en Europa, Asia y América, con el aval de AdLatina y AdAge, que reconoce a las mujeres líderes en el campo publicitario y de marketing que van marcando su huella en la industria. “Creo que la gente que me quiere de verdad se alegra por mí; pero otros, curiosamente no. Debe ser envidia, ja ja ja ja”.

Fue elegida, entre 12 excepcionales mujeres, ‘Women to Watch’ Capítulo Ecuador, un renombrado concurso internacional que se desarrolla en Europa, Asia y América. Gustavo Guamán / Expreso

Cara a cara

¿Cuáles son sus hobbies?

Me gusta escribir, pintar y hacer manualidades.

¿Cree en los ángeles?

Sí, pero me dan mucho miedo, así que prefiero no pensar en ellos. No todos los ángeles son buenos.

¿Su mayor fortuna?

Definitivamente mi familia, mis hijos, padres, hermanos, cuñados, sobrinos y sobrina-nieta, pero me da vergüenza decirlo, para que no crean que soy tan vieja (ríe).

¿Cuáles son sus mayores premios?

Varios de tipo profesional. Y en lo personal, mis dos hijos.

¿En qué ha fallado?

Fallé en el amor de pareja. Al parecer soy una persona que ama demasiado, y eso no es bueno en una relación.

¿Qué le apasiona de la publicidad?

Me encanta saber que ningún día será igual a otro. La gente que trabaja en publicidad sabe que la creatividad debe ser innovadora para captar la atención del público, así que es un reto distinto siempre.

Personal

- Edad: 49 años.

- Profesión: Publicista y catedrática.

- Estudios: USFQ y maestría en Emerson College, Boston.

- Hijos: Mateo y Simona.