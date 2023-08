Vitamina D, beneficiosa en cantidades moderadas

Se dice que de 10 a 20 minutos bajo la luz del sol son suficientes para obtener la cantidad de vitamina D que necesita el cuerpo diariamente, pero no todas las personas tienen esa posibilidad, ya que situaciones como trabajar en una oficina lo imposibilitan. Como antídoto para esta deficiencia existen los benditos suplementos que a cualquiera lo saca de esos apuros. No obstante, al contrario de lo que se cree, no se debe ingerir cualquier pastilla que contenga este componente.

La doctora Blanca Almeida, jefa de Dermatología del hospital de especialidades Teodoro Maldonado, explica que existen dos tipos de este suplementos, D2 y D3. El más común es el primero, pero esto no quiere decir que sea el más aventajado.

La recomendación de la experta es consumir D3, que es un 87% más potente que el D2, mezclado con la K2, porque ayuda a digerir la vitamina D para que sea absorbida por los huesos que son los que necesitan calcio. Si se la toma sola, lo más probable es que se asiente en los lugares donde se preserva la grasa, ya que es un componente liposoluble.

Sea moderado

Antes se creía que la cantidad estándar de consumo era entre 60 a 80 ng/ml gramos, pero recientes estudios consideran que se encuentra entre los 100-120 ng/ml. Exceder la dosis podría causar desde daño a nivel renal, ya que se forman cálculos en los riñones hasta pérdida del apetito y debilidad muscular.

Las sobredosis en su mayoría son causadas por la ingesta de pastillas, ya que los alimentos y la exposición al sol no tienen cantidades muy altas de este componente como para perjudicar la salud.

Si usted quiere empezar a tomar este suplemento, la dermatóloga Almeida aconseja realizarse un examen de sangre que le revele cuánto necesita realmente.

Es recomendable realizarse un examen de sangre que le revele cuánto necesita realmente.

La deficiencia

Si usted no consume alimentos ricos en vitamina D, no se expone al astro, o practica una dieta baja en niveles de colesterol, es probable que tenga deficiencia de este componente. Lo que ocasionaría osteomalacia (los huesos se ablandan), raquitismo en niños, diabetes, fracturas con facilidad, osteoporosis, presión alta, cáncer e incluso trastornos en el sistema inmunitario.

Por eso, es necesario fijarse en la cantidad de vitamina que contienen esas pastillas o ampollas que use, porque no suelen ser las adecuadas para estar saludable, y si no puede exponerse al sol, trate en lo posible de ingerir yemas de huevo, sardinas, atún o aguacate, que son alimentos que la contienen.

Es un mito que…

Son suficientes 10 a 20 minutos. Es una realidad que se necesite del sol para estimular esta vitamina, pero el tiempo de exposición va a variar dependiendo de la cantidad de melanina en la piel. Mientras menos melanina, menor será la exposición a los rayos UV. Sea una vitamina. Pues en realidad es una hormona, porque actúa prácticamente en todo el organismo y es sintetizada a los sistemas con facilidad a diferencia de las vitaminas que no logran el mismo propósito por lo que deben ser ingeridas. El bloqueador solar es muy beneficioso. En cierta cantidad lo es, pero si usted desea obtener la vitamina D de forma natural no podrá hacerlo, porque este ungüento impide el receptar los rayos del sol.

