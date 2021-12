Trucos para entrar al mundo de los videojuegos

La primera pregunta que se hacen quienes ingresan al mundo de los videojuegos es dónde jugar. ¿En el ordenador de escritorio, cómodamente sentado en un sofá con el comando en la mano o en el teléfono inteligente?

Pero igual de importante es aclarar primero el presupuesto personal con que se cuenta.

Es posible que muchas personas ya tengan un ordenador. Pero es probable que no sirva para jugar sin una actualización.

"Las consolas no se pueden actualizar, pero son más baratas", afirma Alexander Köpf, de la revista especializada "GameStar". "Y las consolas son más accesibles. Se encienden y se hace clic en los juegos, es relativamente intuitivo", asegura.

"Pero si en algún momento los juegos del smartphone o incluso de la consola se vuelven demasiado limitantes, entonces tiene sentido invertir en un computador personal (PC) mejor o actualizar el hardware que hay en casa", dice Köpf.

Videojuegos, un rey Midas del entretenimiento y de los negocios Leer más

El experto subraya que la inversión también vale la pena si se quiere jugar en línea con amigos o con títulos más grandes como 'League of Legends' o 'World of Warcraft' porque sin procesadores y tarjetas gráficas potentes, los juegos de PC no funcionan con fluidez.

Köpf reconoce que un ordenador representa un obstáculo un poco más grande. "Hay que aprender un poco el funcionamiento, instalar los juegos, quizás también hay que instalar el cliente correspondiente, es decir, un programa que utiliza los servicios de un servidor", explica.

Pero la ventaja del computador personal es, según señala, que por el dinero extra también se obtiene más potencia y gráficos más bonitos. En general, un ordenador es más flexible que una consola, y hay más juegos disponibles.

Para quien ya cuente con un ordenador, lo mejor es probar primero si puede jugar el juego que quiere. ¿Se pueden instalar los juegos? ¿Los tiempos de carga son aceptable? ¿Los juegos corren sin problemas?

En caso de esto no suceda, se podría probar con una resolución más baja, en general esto permite seguir viendo las imágenes con bastante buena calidad. Pero si no se puede, entonces no queda otra opción que actualizar el equipo.

Los precios de los procesadores, y especialmente de las tarjetas gráficas, son actualmente muy altos. Quienes compren estos componentes por separado podrían pagar incluso más que por todo un ordenador completo nuevo.

Esto es lo que más escuchó el mundo en 2021, según Spotify Leer más

Köpf aconseja por ello buscar un computador potente que también sea adecuado para jugar. Y para ello habría que pensar en al menos mil euros, unos 1.150 dólares.

Si ya se cuenta con un teclado, un ratón y un monitor, no se debe comprar todo nuevo para empezar a jugar, aclara Benedikt Schlotmann, de la revista de juegos online "MeinMMO".

¿Pero cómo debería armarse un ordenador nuevo? En concreto, Köpf recomienda que el ordenador debe tener un procesador Core i de Intel, cuyo número de modelo de cuatro o cinco dígitos empiece por el número 8, 9, 10 u 11. O, si se trata de un procesador AMD, los procesadores Ryzen con números de modelo que empiezan por 2, 3, 4 o 5, como Ryzen 3 2200G, serían adecuados.

Básicamente, si solo se quiere jugar, los procesadores con 4 núcleos y 8 "threads" son suficientes. Si se quiere estar preparado para el futuro, habrá que elegir un modelo con 6 u 8 núcleos. Pero, según el experto, no hace falta más que eso.

El especialista afirma que las unidades gráficas a menudo integradas en los procesadores son suficientes para juegos como "Counter Strike" o "League of Legends", por ejemplo, que cuentan con gráficos comparativamente menos complejos.

Pero los que quieran mejores gráficos y quieran jugar a juegos más exigentes como "Cyberpunk 2077" o "Assassin's Creed Valhalla" deberían, de acuerdo al experto, buscar más bien una tarjeta gráfica adicional.

Aquí se puede elegir entre los fabricantes Nvidia y AMD. Köpf dice que las tarjetas RTX 2060 de NVidia y superiores se recomiendan para quienes quieren jugar en resolución Full HD. Para AMD, se necesitan las tarjetas a partir de la Radeon RX 5600 XT.

La memoria RAM debe ser lo suficientemente grande para que incluso las imágenes complejas se puedan ejecutar sin problemas. Demasiado poco RAM se nota con algunas sacudidas, pero hoy en día esto ya no es más un problema porque la mayoría de los ordenadores está armada con RAM suficiente.

El especialista recomienda una memoria RAM para juegos a partir de DDR 4 y 8 GB, aunque una de 16 GB es mejor. Y el disco duro debería ser un SSD, según Köpf.

Si se quiere comprar un monitor nuevo para jugar debe tenerse en cuenta que no debe ser demasiado pequeño, pero tampoco gigante porque si no, el jugador pierde el panorama en conjunto, según precisa Schlotmann. Lo ideal, de acuerdo al experto, es que tenga entre 27 y 32 pulgadas.

Alimentación y tecnología: IA y robots contra el hambre y la huella ecológica Leer más

A menudo ya se dispone de un teclado o un ratón. "Si se va a comprar uno nuevo, entonces mejor elegir un ratón que se adapte muy bien a la mano", aconseja Schlotmann.

La mano se acalambra más rápidamente si el ratón es demasiado pequeño o demasiado grande. "Lo único que ayuda es probarlo personalmente", asegura.