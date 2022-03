El 2019 fue uno de los años más fructíferos en la carrera del artista e investigador Fernando Insua. Dio vida a dos de sus trabajos más destacados: el diseño y elaboración de las obras artísticas del parque Jerusalén, en Urdesa, y a ‘Guayaquil masónico’, la muestra con la que buscó recuperar el significado de los símbolos de la logia. Luego llegó la pandemia y en medio de la ansiedad de esos días no dejó de crear. Con pinturas que reflejaban caras de pánico, congeladas en el tiempo, con muchos colores tribales, participó en la exposición virtual ‘Arte en cuarentena/Producciones desde el encierro’.

Su trabajo ganaba cada vez más reconocimiento. Así, este año, en el Museo PHI del parque cultural Garza Roja pintó en la cúpula a 12 apóstoles que representan a diversas etnias. Tenía el tiempo copado, pero reconoce que para él había una deuda pendiente. Debía cumplir la promesa que se hizo a él mismo cuando falleció su abuela Mireya Romero Plaza, en 2014, a los 84 años, producto del cáncer. Quería rendirle tributo a la mujer a la que admiró tanto y que a la vez fue una destacada escritora ecuatoriana y activista en la década de los 50 y 60.

La idea le rondaba, pero no fue hasta que una persona cercana le confesó que ya no recordaba cómo era Mireya, que se puso a la tarea de no dejar que cayera en el olvido.

Hurgó en sus propios recuerdos y también en los de su madre, María Fernanda Insua Romero. Su tía, Claudia Delgadillo Barba, licenciada en Literatura, se convirtió en una de sus mayores proveedoras de información, pues ella había planeado desarrollar una tesis basada en la vida y obra de aquella mujer de personalidad inclaudicable.

Fernando logró recopilar historias, anécdotas... y comenzó a crear. Así surgió ‘Nona’, la muestra que presentará el próximo martes en el Guayaquil Tenis Club y que trata sobre muchas facetas desconocidas de su abuela.

Así, entre otras, nació una instalación de un solitario trucado. “Ella se hacía trampa en el solitario”, cuenta entre risas Fernando. Lo hacía mientras tomaba una copa de vino y cantaba uno de los tantos tangos que la cautivaban.

Este artista guayaquileño recuerda que con ella vivió algunos de sus más preciados momentos. Cada vez que la veía, su ‘Nona’ cogía la enciclopedia británica, apuntaba a un país y le preguntaba cuál era su capital. “Si me la recita, te ganas un premio”, le decía.

Hubo tantos aspectos que despertaron su admiración hacia ella, no solo por su creatividad, sino también por su temple. Mireya Romero Plaza se fue a vivir a Chile cuando tenía 16 años. Se casó a los 18, pero quedó viuda a los pocos meses, pues su esposo falleció de leucemia. Tiempo después contrajo matrimonio con un primo y entre 1951 y 1957 tuvo tres hijos que fallecieron por incompatibilidad sanguínea a muy corta edad. “Hay cosas que te marcan, pero todo eso lo superaba”, cuenta.

Esta es una de las obras que forman parte de la muestra ‘Nona’. Cortesía

Algunos de esos episodios que le tocó vivir los plasmó en letras. Incluso, por algunos de sus escritos se ubicó en la cúspide del feminismo ecuatoriano en su tiempo.

Él mismo se sorprendió de las cosas que fue descubriendo mientras preparaba esta exposición, con 17 obras (14 cuadros y 3 instalaciones interactivas), además de escritos de ella. Todas apuntan a dejar una huella en el público, a través de la recopilación de sus vivencias en familia, los momentos tiernos, difíciles y profundos y esa interminable fuente de emociones que la forjaron.

Por ello, uno de los puntos centrales de la muestra será una urna de cristal con un papel que dirá: “Llévate una parte de Mireya”. Así los visitantes podrán meter la mano y tomar aleatoriamente un poema, escritos o fragmentos de la novela de ella.

“Este es mi tributo a la abuela y a la artista”, dice con el deseo de que ese homenaje llegue a la eternidad.

La exposición

La muestra estará en la sede centro del Guayaquil Tenis Club desde el 17 de marzo hasta el 3 de abril de 2022. Del 5 al 17 podrá visitarla en el anexo Samborondón.