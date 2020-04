“Quédate en mí” es la oración de la actual Reina de Guayaquil

No se trata de una campaña, sino de la petición que hace la reina ante Dios, no solo por la ciudad, sino por toda la nación. Ella se unirá este 5 de abril al ‘Día de la Oración’ resuelto por el Concejo Cantonal de Guayaquil, ante la propuesta de representantes de las iglesias católica y evangélica. ¿El motivo? Pedir la intervención de Dios por el azote que está padeciendo Ecuador por el COVID-19.

“La oración es algo íntimo con Dios, sin importar la religión, el protocolo o las palabras que escojas. Quiero sentir el momento de la conversación con Él. Como dice la Palabra hay que cerrar la puerta y orar en la intimidad de nuestro cuarto. Puedes ser junto a tu familia o de manera individual, lo importante es hacerlo. Hay que decirle a Dios quédate en mí”.

Suárez considera admirable la iniciativa y una buena noticia. Cree firmemente que muchos hogares ecuatorianos han recurrido a la oración desde que empezó a propagarse el virus, pero recuerda el conocido dicho: ‘la unión hace la fuerza’. “Los invito a orar porque es necesario, hacerlo entre todos y por todos, Que no se den más lamentaciones por haber perdido algún familiar o tener algún ser querido contagiado”.

Junto a los beneficiarios de su proyecto 'Buen provecho'.

Dice no encontrar las palabras exactas para describir lo que este virus ha causado en ella: tristeza, desesperación, impotencia de no poder ayudar como le gustaría, incluso enojo, pues por el coronavirus ha tenido que parar uno de sus proyectos, ‘Buen provecho’, el cual consiste en dar almuerzos a personas que laboran día a día en las calles, vendedores de semáforos, guardias de parqueaderos, etc., conversar con ellos, conocer sus historias. Confiesa que le falta esa parte, poder escucharlos, abrazarlos.

Como servidora pública se ha sumado a la campaña municipal que entrega productos no perecibles a hogares vulnerables. Pero a título personal inició una campaña llamada ‘Buenos días Guayaquil’, en Instagram, por medio de la cual trata de subir noticias e historias positivas, aportes, actividades y recomendaciones para sobrellevar la cuarentena.