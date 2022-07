En medio de una de las crisis económicas más graves de la historia moderna, las oportunidades laborales escasean y la desesperación aumenta en los núcleos familiares.

Cuando la mano invisible del mercado no reacciona, no está de más pedir una ayuda a la mano invisible de la divinidad. Por siglos, los astrólogos han trabajado para encontrar combinaciones que alienten a mejoras en todas las áreas de la vida. Y el campo laboral no es la excepción. Tome nota:

¡A poner en práctica!

La Casa 10. Es la encargada de todo lo que concierne a la profesión y la expresión del ser humano en la tierra. Si en la Carta Natal esta casa está fortalecida, su trabajo no encuentra obstáculos para desarrollarse. Pero si está afligida, los altibajos serán constantes y causarán desazón.

Júpiter, Venus y la Luna. Estos tres planetas rigen, entre otras cosas, el nivel de crecimiento de la profesión y el estatus a alcanzar. Se conocen como karakas (significador). Cuando están fuertes en una Carta Natal y no son maléficos funcionales, brindan solvencia y oportunidades laborales.

Si no se tiene la Carta Natal, lo mejor es aumentar el poder de estos planetas, que son benéficos naturales, con sus gemas:

Citrino amarillo para Júpiter

Cuarzo blanco para Venus y Perla (puede ser de río) para Luna.

Todos deben ser usados como colgante (mínimo de 5 gramos) y la piedra debe estar facetada (pulida)..

El Citrino concentra la sabiduría de Júpiter, el Cuarzo blanco el tacto y estética de Venus y la Perla el control de las emociones de Luna. Use la piedra de Luna los lunes, de Júpiter los jueves y de Venus los viernes.

Propiciar a Rahu y Ketu. Los llamados ‘Planetas Sombras’ son expertos en causar caos, crear ilusiones y derrumbar proyectos. Si no tiene acceso a su Carta Natal y sabiendo que estos dos funcionan como maléficos en todos los Ascendentes, propiciarlos sería lo más inteligente.

Todos los sábados, al despertar diga los mantras de Rahu (Om Rahuve Namaha) y Ketu (Om Ketuve Namaha), 108 veces cada uno. Esta acción constante y el pedido interno de eliminar las aflicciones a su Carta Natal propician el equilibrio de estas fuerzas.

También se puede alimentar a aves para propiciar a Rahu, y perros callejeros para Ketu.

Arme un Samkalpa poderoso. Toda acción debe realizarse con una firme intención y dirección interna de su propósito. Así que aplique los tips con un Samkalpa adecuado (una pequeña plegaria personal íntima y sentida) y deje al Universo ser su cómplice.

Y recuerde, nunca está de más consultar a un buen astrólogo para resultados y acciones más específicas.