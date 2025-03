Si tienes esta moneda de 10 centavos de 1982, podrías ganar hasta $2.500

Para muchas muchas personas, el coleccionismo de monedas es un mundo fascinante en el que ciertos errores de fabricación pueden convertir una pieza en un tesoro de alto valor en el mercado. En este caso, es la moneda de 10 centavos de 1982, que debido a un defecto en su acuñación, puede alcanzar un valor de hasta 2.500 dólares en el mercado especializado.

¿Qué la hace tan valiosa?

Según el portal 2001 Online, la clave del alto precio de esta moneda radica en un defecto de fabricación. En su diseño habitual, la cara principal muestra la imagen de Franklin D. Roosevelt junto con las inscripciones "LIBERTY" y "IN GOD WE TRUST", además del año de emisión, 1982. En el reverso de la moneda, se observa una antorcha flanqueada por ramas de olivo y roble, junto a los letreros "UNITED STATES OF AMERICA", "E PLURIBUS UNUM" y "ONE DIME".

Y, lo que hace un tesoro a esta moneda es la ausencia de la marca de ceca, un distintivo que indica en qué Casa de la Moneda fue acuñada. Usualmente, las piezas fabricadas en Filadelfia llevan la letra "P", pero algunas de estas monedas fueron emitidas sin esta inscripción, convirtiéndolas en objetos raros y codiciados.

¿Qué precio podría obtener?

El valor de estas monedas está entre los 235 y los 2.500 dólares, dependiendo de su estado de conservación. Las monedas mejor preservadas pueden alcanzar buenos precios, en especial si pertenecen a la categoría ´´Strong´, una característica que se da por una alta presión que mejora los detalles y la nitidez. .

¿Qué hacer si tengo una moneda de alto valor?

Si usted piensa que posee una de estás monedas inusuales, lo mejor es acudir a un experto en numismática (experto en el estudio y colección de monedas y otros tipos de objetos) para que pueda verificar su autenticidad y grado de conservación.

