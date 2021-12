Stefany Tejada y sus looks para celebrar

Rodeada de las pirámides de Giza, Stefany Tejada (35) acaparó hace unos días las redes sociales. Ya sea que esté visitando Egipto u otra maravilla del mundo, su estilo se va nutriendo de la cultura de los países que recorre.

Aunque su carrera como productora la llevó a transitar durante 15 años en la televisión, ya sea como directora de contenidos o presentadora, lo suyo hoy es todo aquello relacionado a la imagen.

Sus actividades generan felicidad en sus más de 212 mil seguidores (en su mayoría mujeres), que monitorean el estilo, maquillaje y momentos de esta influencer quiteña quien visitó Guayaquil, donde entabló un ameno diálogo con SEMANA.

Colores para festejar

A lo largo de su carrera en la pantalla chica, fue desarrollando una especial sensibilidad por la moda y el gusto de arreglarse para sí misma.

Tras años en la TV, decidió prepararse como maquilladora en ciudades como Barcelona, en Stick Art Studio, y luego Nueva York, en Makeup Forever Academy, para complementar luego su formación con la asesoría de imagen en la academia Garbo Imagen de Uruguay.

De ahí proviene el cuidado con el que elige su maquillaje, el cual armoniza a la perfección con su look y en el que no faltan las tendencias.

“En diciembre suelo lucir más colores. Saber llevarlos ayuda a potenciar mi interior con el exterior. De eso se trata esta época, de avivar los ánimos, y un look alegre ayuda. El rojo, por ejemplo, es muy energético, y qué mejor llevarlo en una cena donde la anfitriona sepa que uno está presente”.

Si se trata de un brunch navideño, no duda en elegir el color verde. Y confiesa que en fin de año apostará por el dorado, que significa abundancia.

“Como buena productora y artista soy muy creativa con los looks. Me gusta combinar texturas, soy muy arriesgada. Mi armario no es para nada monocromático”, precisa.

Vestidos con aberturas cut out, pantalones basta ancha y otras piezas matizadas por los estampados y cortes actuales predominaron en varios de los looks festivos que, estamos seguros, no pasarán desapercibidos para los lectores de SEMANA.

Stefany Tejada JIMMY NEGRETE

Rutina para deslumbrar

Además de tener su propia línea de maquillaje, Stefany cuida mucho su piel. Por eso comparte su rutina skin care para deslumbrar en estas fechas.

Lavo el rostro con jabón de pH neutro para sacar el maquillaje e impurezas. Aplico un tónico hidratante. En el contorno de ojos coloco un sérum de péptidos y colágeno. En los surcos nasogenianos me pongo retinol.

Sus favoritos

Su última compra: En Egipto pude comprar el primer envase de delineador de ojos que hubo en la humanidad.

Predomina en su armario: Chaquetas de denim que tengan apliques, flecos, pintura, etc.

Color favorito: Dorado.

Un perfume: Lancôme.

Diseñador ecuatoriano: Fabrizio Célleri.

Pieza heredada: Pantalones de los 70 de mi mamá.

Referente de estilo: Corinne Pérez.

Personal