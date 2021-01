Stefania Macchiavello, palpita por la sustentabilidad

La extrovertida y espontánea personalidad de Stefania Macchiavello, junto a sus llamativos looks, logra captar instantáneamente la atención de todos en el lugar donde se encuentre. Durante una típica soleada tarde en Guayaquil, la diseñadora e influencer de moda sostenible conversó con SEMANA para dar a conocer su perspectiva sobre la industria textil, su recorrido profesional, faceta como madre y metas para este nuevo año.

Incursión en la moda

La Nena -así la llama su círculo íntimo- ha estado involucrada en el mundo ‘fashion’ desde pequeña. Recuerda que siempre ha tenido un estilo diferente al del resto. Todo inició en la adolescencia, cuando su madre le compraba ropa y luego ella la rediseñaba a su gusto.

En el 2003 cuando vivía en Italia, “era la típica niña que nunca pensó en comprar algo usado”. Sin embargo, una tía la introdujo en la moda sostenible, al enseñarle que al elegir ropa de segunda mano obtenía piezas únicas y, al mismo tiempo, ayudaba a aminorar la contaminación por el ‘fast fashion’.

Eso cambió su manera de pensar, al punto que sostiene: “No se necesita tener un clóset lleno de ropa nueva que no se utiliza. El 90 % de mis prendas son vintage, hay que tener un poco más de conciencia al comprar y aprender que no se necesita ropa costosa para verse bien”.

Ahora le apasiona jugar a la ‘búsqueda del tesoro’ al ir a tiendas de segunda mano, bazares o al clóset de su hermano o padres para conseguir prendas que vayan con su estilo y pueda reutilizar.

Además, su pasión por el medio ambiente la ha volcado a su trabajo como diseñadora al tener una marca sostenible, con diseños autóctonos y tejidos artesanales que, poco a poco, ha internacionalizado en países como Italia, Francia y Costa Rica.

Stefania Macchiavello es amante de la moda vintage. gerardo menoscal

Una instagrammer sin filtros

Para la Nena, las redes sociales son una plataforma en la que se puede educar sobre la moda sostenible. Actualmente es una de las fashionistas en tendencia, que prefiere la simplicidad al publicar fotos de sus looks sin elaboradas producciones fotográficas.

Es la única ‘sustainable fashion influencer’ en Ecuador que sigue esta línea por completo y se caracteriza por enseñar a sus más de 46 mil seguidores en Instagram de qué forma mejorar su consumo en la moda y por qué es mejor decirle adiós al ‘fast fashion’.

“El fin como bloggers es poder comunicar algo que eduque y las redes deben crear un impacto positivo a los consumidores. Muchos crean una falsa imagen porque creen que es necesario para ser queridos, pero lo importante es aceptarnos como somos. Qué mejor que enseñarles a las nuevas generaciones a dejar atrás el egocentrismo y ser más sustentables”, recalca.

Lo que se viene

El año recién inicia y ella ya tiene en mente varios proyectos para seguir posicionándose en la industria. Tras vivir varios años en Alemania, desde hace dos meses aproximadamente regresó a Guayaquil y está lista para generar un impacto en la moda local. Anteriormente ha dado charlas en Chicago y Miami sobre los beneficios de la moda sostenible para el medio ambiente, y en esta ocasión planea crear su primer curso para enseñar cómo vestir ropa de segunda mano o vintage sin morir en el intento. “Muchas personas tienen miedo a hacerlo porque es algo nuevo para ellos, pero al guiar a las nuevas y antiguas generaciones se darán cuenta lo realmente fácil que es”, menciona.

Además, entre sus metas también se encuentra abrir su propia tienda de ropa sostenible y destinar un porcentaje de las ganancias a la ayuda de los animales. Reconoce que en Ecuador aún falta un largo recorrido para abrir las puertas a la moda amigable con el medio ambiente, pero justamente eso es lo que la motiva a seguir liderando este rubro para que exista mayor conciencia de lo que se consume.

Más sobre ella

Stefania es un alma viajera. Ha vivido en diversos lugares como Italia, Londres, Estados Unidos y Alemania. Lejos del mundo de la moda, le apasiona hacer deporte junto a su familia y sus mascotas. Esquiar en agua (o en la nieve), bucear con snorkel, patinar y surfear son algunas de sus actividades preferidas.

Como es mamá de dos pequeños (Aurell Batiste, de dos años, y Bálthazar, de tres meses) ha tenido que disminuir la carga de trabajo porque debe dividir el tiempo para todo. Sin embargo, su hijo mayor ha sido parte fundamental de su crecimiento como diseñadora. Está emocionada por inculcarles el valor del reciclaje, el amor a los animales y el medio ambiente.

