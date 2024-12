Estas son las precauciones que debe tomar durante las celebraciones de fin de año

Fin de año es una de las celebraciones más animadas y esperadas por todos en casa. Los más pequeños disfrutan encendiendo chispeadores, mientras los adultos se preparan para quemar el año viejo con una explosión de camaretas, especialmente si el año no fue el mejor. Aunque suena divertido, la alegría puede transformarse en tragedia en cuestión de segundos si los juegos pirotécnicos no se manipulan correctamente. Una fiesta que prometía ser inolvidable puede desvanecerse y convertirse en un momento para lamentar.

SEMANA conversó con Diana Tapia, coordinadora del departamento de Comunicación Social del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG), para conocer consejos y medidas clave que podemos tomar en caso de un percance durante estas fechas festivas. El objetivo es disfrutar de la celebración minimizando el riesgo de quemaduras en casa por el uso indebido de estos artefactos.

Las camaretas causan más lesiones

Según Diana, "en 2023 se registraron 3 casos de personas atendidas por el BCBG, debido a lesiones y quemaduras por manipulación de pirotecnia". Y en las primeras horas de 2024, la cifra aumentó el doble. Las lesiones provocadas por pirotecnia suelen estar relacionadas con artefactos explosivos, tanto industriales como artesanales, conocidos como "camaretas". Estos productos contienen "pólvora, nitratos, fosfatos y otros químicos que son inestables", lo que los convierte en una de las principales causas de accidentes. Las lesiones más comunes incluyen "quemaduras, amputaciones de extremidades y pérdida de órganos sensoriales", añade Tapia.

Para reducir los riesgos, es crucial tomar medidas preventivas al manipular pirotecnia. Tapia recomienda "no hacer uso de artefactos explosivos cerca de personas, postes de cableado eléctrico, solares con maleza, generadores o vehículos". Además, "no se debe utilizar líquido combustible para apresurar el encendido del monigote", y es importante "respetar la Ordenanza Municipal de no realizar quemas en zonas regeneradas".

Protegiendo a niños y adultos mayores

La seguridad de los niños y adultos mayores debe ser una prioridad durante las celebraciones. Tapia aconseja que "se debe practicar mediante el ejemplo y no hacer uso de artefactos explosivos delante de niños, ya que estos artefactos no están diseñados para su manipulación". Es crucial supervisar a los niños después de la quema del monigote, pues "muchos continúan recogiendo artefactos explosivos cerca de las brasas incandescentes".

Además, recomienda apagar las brasas con un "balde de agua o manguera de jardín" y, en caso de lesión, "acudir a una casa de salud para ser tratado por un profesional, evitando la auto medicación o el uso de pomadas caseras que pueden provocar infecciones".

El equipo que necesitas en casa

El equipo adecuado de seguridad puede hacer la diferencia en situaciones de emergencia. Tapia sugiere que "en caso de emergencia, evacuar junto con los familiares y, de ser posible, bajar el breaker principal de la vivienda". Es vital contactar a los servicios de emergencia llamando al 911 y proporcionando una dirección clara para una respuesta rápida.

Además, tener un "extintor de polvo químico seco de 10 libras" puede ser fundamental para extinguir un incendio en su fase inicial. También recomienda desarrollar y practicar un "plan de emergencia con la familia, de manera que todos los integrantes sepan cómo evacuar a salvo".

Campañas de concienciación

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil realiza anualmente campañas de prevención para evitar accidentes con pirotecnia. En 2024, la campaña lleva el nombre de "Conciencia por la Inocencia", destacando la importancia de educar a los adultos sobre los peligros de la pirotecnia, especialmente para los niños, que son los más afectados al "desconocer cuáles son las posibles consecuencias, como lesiones y quemaduras".

Además, Tapia señala que "las mascotas y animales silvestres también se ven afectados por las explosiones e incluso por incendios forestales, que pueden desarrollarse por el uso de los globos de deseos". Estos globos, al ascender, "pueden provocar incendios estructurales si ingresan por una ventana abierta de una vivienda o edificio, o al descender en un bosque protector y causar un incendio forestal".

Consejos en caso de quemaduras:

Evalúe la gravedad: Revise si la quemadura es leve (enrojecimiento, hinchazón o pequeñas ampollas), o grave (piel carbonizada, pérdida de sensibilidad o afectación profunda de tejidos), esto indicará si requiere atención médica inmediata.

Evite remedios caseros: No use mantequilla, aceites, pasta dental o cremas no recomendadas por un profesional. Si es necesario, tome un analgésico de venta libre como paracetamol o ibuprofeno.

Apague las llamas: Si la ropa está en llamas, utilice la técnica de detente: tírese al suelo y ruede para apagarla. No retire la ropa si esta adherida a la piel. Si la quemadura afecta manos, rostro, pies o genitales, es urgente buscar atención médica.

Enfríe la zona afectada: Lave con agua fría o tibia (nunca helada) durante 10-20 minutos con un jabón neutro. Evite usar hielo o agua muy fría, ya que puede empeorar el daño. No rompa las ampollas grandes ni toque áreas gravemente quemadas.

Prepárese para una emergencia

Un botiquín de primeros auxilios bien equipado es fundamental para atender quemaduras y lesiones menores causadas por fuegos artificiales. Debe incluir materiales para limpieza y desinfección, como agua estéril o solución salina para limpiar las quemaduras o lesiones, jabón neutro para lavar heridas superficiales, y un antiséptico como clorhexidina o yodo diluido para desinfectar la piel alrededor de la lesión. También debe contener material de curación, como gasas estériles para cubrir las quemaduras y prevenir infecciones, vendas elásticas o adhesivas para sujetar gasas sin presionar demasiado, tijeras de punta roma para cortar gasas o vendas de manera segura, esparadrapo hipoalergénico para fijar gasas, y parches para ampollas en caso de quemaduras menores con ampollas pequeñas.

Para aliviar el dolor y la inflamación, incluye analgésicos orales como paracetamol o ibuprofeno, y cremas hidratantes para quemaduras a base de aloe vera o vaselina pura, siempre bajo recomendación médica. En emergencias específicas, es esencial tener guantes desechables para evitar infecciones al tratar heridas, compresas frías instantáneas para reducir la hinchazón y aliviar el dolor, y una manta térmica para cubrir a la persona en caso de quemaduras graves o shock térmico. También es útil contar con equipos adicionales como pinzas para retirar pequeños restos o partículas, una linterna pequeña para evaluar lesiones en áreas con poca luz, y un manual de primeros auxilios para consultar en caso de duda.

Finalmente, es recomendable incluir elementos específicos para incidentes con fuegos artificiales, como un collarín cervical para proteger el cuello en caso de impactos y un protector ocular para atender lesiones en los ojos. Es importante revisar periódicamente las fechas de caducidad de medicamentos y cremas, almacenar el botiquín en un lugar fresco y seco fuera del alcance de los niños, y etiquetar cada elemento para identificarlo rápidamente en una emergencia.

