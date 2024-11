¿La delgadez es sinónimo de salud?

El mito de que las personas delgadas no necesitan ir al nutricionista está lejos de ser una realidad

Así como anualmente deberíamos visitar al dentista o a nuestro médico de cabecera para los chequeos de control, acudir al nutricionista debe considerarse una práctica regular para cuidar la salud, sin importar el peso. En la sociedad, existe la idea errónea de que solo las personas con sobrepeso o quienes buscan bajar unas tallas deben acudir al nutricionista.

No obstante, este mito o creencia no es cierto: estar delgado no siempre es sinónimo de bienestar o salud plena. Sin saberlo, muchas personas delgadas podrían estar enfrentando problemas relacionados con su alimentación.

¿Por qué existe este mito de la salud y la delgadez?

Según la nutricionista Michelle Morán, desde hace muchos años existe una cultura social en la que se han impuesto modas que asocian erróneamente usar una talla pequeña (como S o XS) con ser saludable, mientras que solo quienes usan tallas más grandes deberían visitar a un nutricionista.

Las comparaciones y estándares de belleza difundidos diariamente en redes sociales son uno de los factores que refuerzan la percepción de que la delgadez es algo 100 % positivo. Así lo menciona la doctora Johanna Andrade, quien describe que, “a nivel estadístico, la población mundial tiene más sobrepeso y obesidad, pero cerca de 390 millones de adultos tienen bajo peso (sin contar a la población infantil)”.

¿Quién es más propenso a buscar constantemente la delgadez?

Ambas expertas indican que, aunque puede presentarse tanto en hombres como en mujeres, es más común verlo en mujeres, ya que “el varón siempre quiere tener masa muscular, mientras que las mujeres suelen querer entrar en una talla de ropa más pequeña. Ellas piensan que haciendo dietas estrictas o ayunos muy prolongados van a bajar rápido de peso, pero en realidad están perjudicando su salud”, dice Morán.

Posibles riesgos sobre la delgadez

El estado nutricional no depende únicamente del peso corporal. Andrade comenta que una persona que luce físicamente delgada también puede tener una alta prevalencia de ciertas enfermedades o problemas de salud como:

Deficiencia de nutrientes (como vitamina D, calcio).

Anemia (por falta de hierro).

Trastornos del sueño (insomnio).

Desbalances hormonales.

Resistencia a la insulina.

Trastornos digestivos.

Amenorrea (pérdida de la menstruación).

Pérdida de colesterol bueno.

Mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Mayor predisposición a infecciones.

Sarcopenia, un riesgo latente

La sarcopenia (pérdida de masa muscular) es uno de los problemas más frecuentes en las personas con bajo peso. “El músculo es nuestro órgano de vida. Es el órgano que nos indica qué tan longevos vamos a ser. A diario analizo la composición corporal de los pacientes, y muchas personas tienen un peso que podría considerarse ‘ideal’, pero en realidad tienen sarcopenia. He tenido pacientes de 20 años con un porcentaje de masa muscular muy bajo, que debería tener alguien de 80 años. La masa muscular la vamos perdiendo a partir de los 25 años”, dice Morán.

Por ello, la experta incentiva a todos (sin importar su peso o edad) a crear masa muscular a través de ejercicios de resistencia o fuerza como pesas, crossfit, funcional, pilates o TRX. “Estas opciones crean una hipertrofia muscular que favorece el aumento de masa muscular. Si les gusta hacer cardio, recomiendo siempre combinarlo con ejercicios de fuerza”, dice Morán.

Señales de alerta sobre el pesao

Morán resalta que “el cuerpo es tan sabio que envía señales de alerta que no hay que normalizar”. Algunos indicios de que tu cuerpo podría estar enfrentando una deficiencia nutricional u otro problema son: falta de energía, debilidad, fatiga, dolor de cabeza, niebla mental y dificultad para concentrarse. “Hay casos de personas que se cansan caminando desde la puerta del centro comercial hasta llegar a su carro en el parqueo. Hay quienes sienten mucho dolor en las rodillas y poco a poco pierden la autonomía”. Esto puede afectar la salud a corto y largo plazo.

La balanza no es el único indicador

La salud no depende de un número en la báscula. Al asistir a una consulta con un especialista, el nutricionista no solo analiza el peso, sino también la composición corporal, la cual detalla el porcentaje de masa muscular y grasa necesarios para una evaluación integral del paciente.

Las pruebas hormonales pueden ayudar a detectar hipertiroidismo, otra posible causa del bajo peso. Además, Andrade afirma que es necesario realizar anualmente exámenes de sangre como hemoglobina (para detectar anemia), colesterol, triglicéridos, glucosa, calcio y vitamina D. “Es completamente un mito que las personas delgadas no deben asistir a una consulta nutricional. Toda la población, al menos una vez al año, debería tener un análisis integral para identificar su sistema de alimentación diaria y prevenir enfermedades”, añade Andrade.

Recomendaciones para una alimentación saludable

Ambas especialistas dicen que una alimentación balanceada diaria debe incluir una rica variedad de frutas y verduras para obtener las vitaminas, minerales y nutrientes que el cuerpo necesita. Además, recalcan que es clave la ingesta de proteína de buena calidad como huevo, pescado blanco, pollo y pavo. Los granos (como frijoles, garbanzos y lentejas) también contienen un alto contenido de proteína. Recomiendan disminuir los malos hábitos alimenticios relacionados con productos industrializados o alimentos con exceso de azúcares.

“La única manera de lograr un cambio en un paciente es concientizar sobre los riesgos de la malnutrición generada por una mala alimentación”, concluye Andrade. Muchas personas con bajo peso creen que pueden comer todo lo que deseen, pero internamente sus cuerpos podrían no estar bien. Este grupo tiene necesidades nutricionales únicas que requiere un plan personalizado para inculcar una relación saludable con la comida.

