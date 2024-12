Horas Extras: Una edición navideña con humor, política y reflexión

“Se buscan patriotas”, fue el mensaje que Carlos Sacoto, productor del programa Horas Extras, expresó. Estas simples palabras fueron las que unieron a Gonzalo Albán, Nino Casanello y César Febres-Cordero para crear el programa.

“Y como todo gran proyecto, empezó con una parrillada” (ríen), comenta Nino.

Aunque se reúnen cada lunes y miércoles para hablar de temas importantes sobre el país y sus acontecimientos, las risas nunca faltan. Al estar juntos en una habitación, la tensión desaparece. A pesar de tener personalidades muy distintas, la frescura con la que dialogan, invita a escucharlos por horas.

Desde pequeños, han crecido rodeados de política, un tema que siempre ha estado presente en sus familias. Ahora, a través de sus conversaciones amenas, buscan despertar el interés de la sociedad en los acontecimientos del país.

En esta Navidad, se reunieron con SEMANA para compartir anécdotas, tanto de su día a día como de sus celebraciones.

Nino Cassanello, un abogado con espíritu navideño

Nino Cassanello es abogado penalista, pero si le pregunta a él, se define como un otaku (fan del anime) humorista. Sus hobbies son variados: le encanta armar y coleccionar figuras de acción, practicar deportes, y, claro, no podía faltar el derecho y la política. Lo curioso es cómo conecta todo eso. Dice: “Haciendo un análisis de todos mis hobbies, creo que soy adicto a las normas y a cómo funcionan las cosas”. Suena muy serio, pero tiene una habilidad increíble para mezclar humor con seriedad, lo que hace que todo fluya muy bien.

Con el podcast tiene un propósito claro: ayudar a la gente a construir su propio propósito. Para él, “el problema que enfrentamos como sociedad es la falta de propósito, porque muchas cosas no se están construyendo de manera natural”. Lo dice con esa confianza que lo caracteriza, y la misma que lo ha acompañado toda su vida. Claro, a veces esa confianza también lo ha metido en problemas.

Por ejemplo, en la escuela una vez sacó una mala nota en inglés, un 6. Su problema con el inglés era que “es práctico, no puedes entenderlo solo con reglas”. Así que, en un acto de rebeldía, le sumó un 1 al 6 frente a la profesora y lo convirtió en un 16. Lo cuenta con orgullo: “No es que me quise pasar de listo, fue un acto de protesta, y hasta el día de hoy lo sostengo”. Obviamente, la profesora no lo dejó pasar, y le mandó una nota a su mamá. El castigo: quedarse sin regalo de Navidad. Y sí, ese diciembre no hubo regalos.

Así es Nino: un tipo que equilibra el ingenio, la seriedad y el humor para demostrar que las normas pueden ser divertidas.

Gonzalo Albán, consultor que disfruta de la simpleza de la vida

Gonzalo Albán es de esos tipos que saben de todo un poco y siempre tienen algo inteligente que decir. Es consultor en política y gestión pública, pero, más allá de su trabajo, es un amante de las cosas simples de la vida. Le encanta caminar, comerse una buena hamburguesa en un centro comercial o pasar Navidad en pijamas con una taza de chocolate caliente.

Lo curioso de Gonzalo es que, aunque siempre habla con mucha seguridad y sabe cómo dejarte pensando, no pierde su actitud relajada e incluso mantiene un toque de picardía. Cuando está con sus compañeros del podcast, se une a las bromas y ocurrencias, lo que demuestra que la política no tiene por qué ser algo pesado o aburrido.

De hecho, eso es lo que más le importa: despertar en los demás el interés por la política. Tiene una manera única de ver las cosas. Por ejemplo, él dice: “Si haces que alguien dude de algo, ya estás aportando a la sociedad”. Suena sencillo, pero es profundo si lo piensa.

Con el podcast, Gonzalo siente que puede lograr algo importante. Siempre dice que su mayor satisfacción es ayudar a que la gente vea lo que normalmente pasa desapercibido, pero explicado de una forma clara y fácil de entender. Según él, “lo que realmente necesitamos son ideas que generen cambios en la política”, y eso es justo lo que busca hacer con cada episodio.

César Febres Cordero, analista político que prefiere lo excéntrico

César Febres-Cordero es de esos tipos que no pasan desapercibidos, aunque al principio lo parezca. Él mismo se describe como alguien ecléctico, nostálgico, curuchupa pero woke (despierto). Es curioso porque puede estar en una sala sin decir nada y nadie lo notaría, pero cuando habla, es imposible no escucharlo. Tiene una personalidad peculiar, como si tuviera un alma vieja. Le gusta la música de otras épocas, disfruta vestirse de forma elegante y prefiere bebidas que, para alguien promedio de 25 años, no estarían en la lista de sus favoritas.

Y sí, lo de ‘despierto’ le queda perfecto. Desde pequeño sabía cómo captar la atención de los demás. Él mismo cuenta, entre risas, que en el jardín de infantes estaban haciendo una obra de Navidad, pero nadie les prestaba atención porque todos estaban conversando. “Me contó mi mamá que me paré en medio del escenario, bravísimo, y grité: ‘¡Por favor, presten atención!’. Y bueno, se quedaron callados después, así que funcionó”. Lo cuenta con una mezcla de orgullo y diversión.

César tiene una personalidad que puede ser vivaz o profundamente meditabunda, dependiendo del momento. Con el podcast, su intención es evidente: que la voz de los tres provoque cambios en cómo se ve el país. Como él mismo dice, “quisiéramos ver un país donde, en los espacios de trabajo, en la política y en la educación, ya no haya ‘dueños’, sino que sean espacios compartidos, de diálogo, interacción e igualdad. Tratamos de vivir eso en nuestro pequeño universo, esa idea de que nadie tiene más poder que los demás”.

Conoce un poco más sobre los integrantes de Horas Extras joffre flores

Datos extras

¿Cómo les gustaría que los recuerden?

César: Quisiera ser extraño a este mundo. No haber vivido complacido o complaciente.

Gonzalo: Como hacedor. Habiendo dejado una semilla que sea de utilidad a otros.

Nino: Amado por mis queridos, odiado por mis detractores y si mis detractores me terminan amando, no los culpo.

Sus calabas

César: Antes de hacer una jugada clave digo: paquisha mayaycu y machinaza y le pido el milagro a Lou Rawls.

Gonzalo: Antes de salir me pongo mi escapulario de San Benito y le doy un beso a mi esposa

Nino: Cada vez que juega Milán me pongo la camiseta del 2007, y si tengo una audiencia uso siempre ropa interior negra.

Personajes que quisieran entrevistar

César: José Mujica y Papa Francisco.

Gonzalo: Donal Trump, Elon Musk, Javier Milei y Nayib Bukele.

Nino: Triple H (luchador profesional) y Dwayne Johnson.

