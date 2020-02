Cupido no sabe de igualdad. Y a los que ha afectado lo tildan de criminal. Así es el amor, es odio y gozo, depende de quién lo mire. En su día, cuando parece que todos están enamorados, la vida se vuelve rosa, y las parejas se dan rosas y chocolates de regalo. Y quienes andan despechados o resentidos por las flechas de este ángel inoportuno también quieren celebrar.

Quizá sea más una forma de llevarle la contraria a los románticos, pero EXPRESIONES conversó con algunos desafortunados enamorados pero muy felices amigos, que van a celebrar el 14 de febrero aunque sientan que odian San Valentín.

Fiestas, pijamadas y eventos esotéricos están entre los planes de algunos guayaquileños para no aburrirse mientras otros se besan. Andreina Laines y su grupo de amigos han decidido hacer una fiesta por esta fecha. No discriminan a nadie, y aunque la mayoría son solteros hay un par que tienen pareja. El tema se basa en el filme I hate Valentine’s day, en la que hay una fiesta para odiar esta celebración. Tienen una piñata preparada.

I Hate Valentine’s Day. Es una comedia romántica estrenada en 2009, protagonizada Nia Vardalos, es una de las referencias para los solteros en estas fechas. Internet

Cinthya Hernández y sus amigas Anggie, Diana, Ashley y Angie están solteras. Y no quieren por el momento ningún tipo de relación estable, pero les gusta compartir. Por eso cuando vieron un meme que les decía que debían pasar juntas entre cercanas, armaron un grupo de WhatsApp y planearon una pijamada. “Veremos las películas clásicas de la Barbie, beberemos cocteles y hablaremos de las malas pasadas. Es una noche de chicas”, comentó Cinthya.

También hay algunas fiestas organizadas para quienes están sin novio; en el hotel Perla, Jaz Soul, leerá el tarot el 14 de febrero, desde la perspectiva del amor propio a quienes asistan a la ‘party’ de San Violentín. Ella explicó que las cartas son una guía y ayudan a descubrirse y a sanar. También habrá música y comida.

En el teatro café Shapó, esta noche es la Match Party, pensada para solteros que sí quieren conquistar. Habrá citas rápidas, correo del amor y piñata. Soy Bruta, personaje interpretado por Carolina Piechestein, será la anfitriona.

El Cumbión del Divorcio es una fiesta para hipsters en el barrio Las Peñas (en Casa Marín). Allí, Adriana Peralta quiere zapatear para olvidarse de los malos amores junto con todos sus amigos de la universidad.

Ivette Alarcón tiene el plan más elaborado. Ella rompió con su novio en agosto pasado y, por primera vez, todos sus amigos están sin pareja en esta fecha. Irán al concierto de Verde 70 en Guayarte y verán Sex and the city mientras toman margaritas. Las malas flechas de Cupido no harán daño a estos entusiastas.