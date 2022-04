Sincronicidad o coincidencia

Aunque se piense que gran parte de la vida está planificada y organizada por uno mismo, hay sucesos que moldean el destino. La vida nos trae sorpresas en el camino; esos pequeños milagros que ocurren de manera cotidiana son pistas que muestran muchas veces lo que el universo nos tiene reservado, planes muy diferentes y que jamás habríamos imaginado.

Todos estamos inmersos en una serie de coincidencias que nos inspiran y ayudan a dar rumbo a la vida. Un encuentro fortuito con un amigo que te conecta con un trabajo o una pareja, o puede ser algo que estabas esperando conseguir y por el azar del destino alguien te lo ofrece. Lo que llamamos suerte llega sin avisar, pero al estar atentos se puede identificar y aprovechar esta serie de coincidencias de la vida. La atención atrae un nivel de consciencia más elevado, conectando más fácilmente con la manifestación de los deseos.

Siete años atrás un amigo me llamó para que lo acompañe a una cena. En el camino le comenté que estaba muy preocupada por mi madre, quien tenía cáncer y debía someterse a un examen especial. El tiempo apremiaba y le comenté mi necesidad de encontrar a alguien que pueda ayudarme a gestionar la prueba lo más rápido posible. Cuando llegamos a la cena, además de los anfitriones, había una pareja más invitada. Durante el diálogo, uno de ellos comentó algo de su trabajo y resultó ser el director del hospital en cuestión. No lo podía creer, se dio el milagro. No solo que me tendió la mano, sino que envió personal para los cuidados en casa de mi madre.

Los milagros ocurren a diario, en todas partes y en diferentes formas, sincronicidades o coincidencias. Lo importante es estar conscientes de ellas, ya que cuando se toma plena consciencia de la interrelación que hay en todo lo que sucede, y cómo cada uno influye en el otro, todo toma sentido. Todo está engranado entre sí; estar conscientes ayuda a estar en sincronía y que la vida fluya en armonía con el universo.

La atención que se presta a las coincidencias atrae más coincidencias y ayuda a descubrir la intención que tiene el universo.

Ejercicio

Recapitular: Por la noche justo antes de dormir, empiece a hacer un recuento de todo lo que ocurrió en el día, desde el despertar, ¿qué hizo primero? , ¿qué desayunó?, ¿qué emociones sintió? Observar como si viera una película, con detalle, sin juzgar ni evaluar, solo como observador. Hacer este ejercicio a diario hará notar cosas que se pasaron por alto, además de traernos al presente.

Diario: Llevar un diario de sincronicidades con todo detalle, para poder entender mejor cómo opera este engranaje.

Retrospectiva: Hacer un hilo conductor desde dónde se encuentra actualmente hacia atrás. Lo podemos hacer en cualquier ámbito: relaciones, carrera, vocación, salud, para poder ver cómo los eventos se desarrollaron. También podemos aprender a descubrirlas en el momento en que suceden, estando en mejor posición para aprovecharlas.

"Hay dos maneras de vivir la vida. Una es pensar que nada es un milagro, la otra es pensar que todo es un milagro”.

Albert Einsten

Las sincronías responden a la gran inteligencia divina, y se pueden ver claramente en cómo operan en la naturaleza y los animales, con una naturalidad y perfección maravillosas.

* Terapeuta y Reiki master. Instagram: @alejandragomezmayol