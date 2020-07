El shih tzu ‘bloguero’ que narra historias de animales

Goofy es un shih tzu con dotes de modelo que tiene cerca de 5.000 seguidores en Instagram. En Facebook se presenta como un bloguero y embajador de una plaza comercial. Desde el pasado 1 de junio, el número de visitantes en sus redes va en aumento, especialmente cada lunes cuando en sus cuentas aparecen historias de animales con limitaciones visuales, físicas o psicológicas.

Las publicaciones muestran los casos de los peludos que debido a condiciones genéticas o por causa de maltrato y abandono pasaron por duros momentos. Algunos fueron rescatados por fundaciones animalistas y esperan encontrar un hogar, mientras que otros son parte de familias que, pese a las condiciones de sus mascotas, buscan la forma de brindarles cuidados.

Ana Diaz posa junto a su engreido Goofy. Cortesía

Ana Díaz es quien maneja estas cuentas, que inicialmente abrió para tener un espacio en el cual conservar las fotografías de su mimado, pero con el tiempo se dio cuenta de que podría ser un puente para contar historias que permitan crear conciencia sobre el cuidado de los animales.

La iniciativa tuvo acogida y los dueños de mascotas fueron enviando sus historias. Luego se unieron los grupos animalistas y hoy en redes (@goofyelshihtzu) Refugio Pana, Yo amo animales y Sanando Huellitas comparten algunos de estos casos.

Aquí algunas de sus historias:

"Sufrí derrame cerebral"

Donna, debido a la Babesia, sufrió un derrame cerebral. Cortesía

Me llamo Donna, tengo dos años y todo iba normal hasta hace seis meses en que perdí la visión por la enfermedad Babesia, que me causó derrame cerebral y desde entonces tengo secuelas de nutrición y problemas neurológicos. Cuento con una familia que me ama y protege.

"No camino bien"

Logan tiene el Síndrome del perro nadador. Cortesía

Soy Logan. A medida que fui creciendo, mis patitas posteriores no lucían igual que las de los demás al caminar. Tengo el ‘Síndrome del perro nadador’. Aunque a las personas les parezca extraño mi caminar, mis padres me aman tal como soy y somos felices.

"Por una úlcera perdí mi ojo"

Chiki perdió su ojo y sus dueños la miman en casa. Cortesía

Me llamo Chiki. En febrero de 2019 perdí uno de mis ojitos por una úlcera y he sido víctima de burla por mi condición. Para mi familia fui una pérdida lamentable, pero luego comprendieron que seguía siendo la misma. Hemos aprendido a vivir de una manera diferente.

"Tuvieron que amputar mi pata"

A Paz le amputaron una de sus extremidades. Cortesía

Soy Paz y fui rescatada en el Guasmo sur. Sentía mucho dolor porque me fracturaron mi extremidad delantera izquierda con un hierro. Pasé mucho tiempo con la lesión, por lo que tuve infección y gangrena. Me amputaron. Tras dos meses de hospitalización, estoy bien.

"Tenía garrapatas"

Bambie estaba llena de garrapatas y desnutrida Cortesía

Me llamo Bambie y fui encontrada desorientada a la altura de la iglesia de Samanes. Comía de la basura y bebía agua de las alcantarillas. Cuando llegaron por mí, estaba llena de garrapatas y desnutrida. Me llevaron al veterinario. Hoy estoy lista para ser parte de tu hogar.

"Me fracturaron el cráneo"

Valentina estaba agonizando cuando fue rescatada. Cortesía

Soy Valentina, fui rescatada en Socio Vivienda. Me habían fracturado el cráneo con un machete y cuando llegaron por mí, agonizaba. Pasé días en la camilla del quirófano. Hoy soy feliz. Me llevan a escuelas y colegios para difundir el mensaje de erradicar el maltrato y abandono.