Tener sexo más seguido puede evitar la menopausia precoz

8 razones para que tu menstruación se vuelva loca Leer más

¿Qué tan seguido tienes sexo? Si tu respuesta es que lo practicas al menos una vez a la semana, debes saber que tus probabilidades de que la menopausia se presente precozmente disminuyen.

Una investigación de la University College de Londres quiso probar si era verdad que las relaciones sexuales se vuelven una terapia para que la menopausia no llegue antes de tiempo y confirmaron que sí. Es más, esas probabilidades bajan un 28 % en comparación con quienes lo hacían menos de una vez al mes.

En el denominado Estudio SWAN participaron 2.936 mujeres que tenían parejas e hijos, a quienes se les pidió responder un cuestionario en el que debían revelar cuántas veces habían tenido sexo en los últimos seis meses, cuál era su frecuencia e incluso si se trataba de contacto sexual, oral o solo caricias. También se les consultó si se masturbaban.

El top 5 de las dietas saludables del año Leer más

La primera entrevista se hizo a los 45 años, cuando muchas ya presentaban menstruaciones irregulares y sofocos. Las encuestas continuaron por un periodo de diez años y muchas de ellas experimentaron la menopausia natural a los 52 años, en promedio.

Otro de los hallazgos fue que quienes tenían sexo al menos una vez al mes, presentaban un 19 % menos de probabilidades de tener menopausia prematura.

No se analizó el motivo para que esto suceda, pero los investigadores creen que si una mujer no tiene sexo, el cuerpo siente que no tiene sentido ovular y que es mejor que use esa energía en otro lugar.