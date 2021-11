El septum, arte en la nariz

Desde Rihanna hasta Bad Bunny. No hay famoso que se resista a complementar su estilo con los piercings. Los causantes de esta tendencia son las Semanas de la Moda, al haber dejado atrás la idea de que estos accesorios son solo para quienes están vinculados con movimientos punk.

Gucci y Chanel, de hecho, han dado mucho que hablar en sus colecciones 2022, y es que ambas firmas han optado por los piercings como los protagonistas de su joyería.

El denominado septum (aquel que va en la nariz) lo impone la marca italiana con una estética muy glamurosa que va conquistando a las celebridades e influencers.

De tal manera que, si nada lo impide, este piercing marcará el pulso de la moda en las siguientes temporadas.

¿Cómo llevarlo? ¿Quién puede realizárselo? ¿Qué cuidados hay que tener? Estas y otras dudas las despejamos con profesionales, para que las considere antes de perforarse.

No es apto para todos

El septum se llama así por el área donde se coloca: el septo, que separa las dos fosas nasales, de tal manera que la perforación se hace en la piel que queda justo debajo.

Como con todos los piercings, a pesar de que se usa anestesia tópica, hay quienes dicen que es muy doloroso y otros que no sienten absolutamente nada.

Según explica Cindy Parra, perforadora con veinticuatro años de trayectoria, no todos son aptos para usar este tipo de accesorio. “Es preferible que lo eviten personas con alergias (rinitis, sinusitis, etc.) por la mucosidad constante que hay y al estar friccionando la nariz puede lastimar la zona del piercing. Asimismo, deben evitarlo aquellos que practican deportes de contacto y son proclives a cualquier golpe en ese lugar. E incluso nadadores, ya que después de la perforación no se puede tener contacto con el agua de la piscina o mar por lo menos tres semanas”.

Asimismo, advierte que tampoco es indicado usarlos si se tuvo alguna intervención quirúrgica previa en la nariz. “Mínimo debe esperar un año para realizarse la perforación”.

En caso de que sí esté apto para hacerse el septum, es importante elegir a un profesional de buena reputación. “Al ser una moda, se cree que cualquiera puede hacer esta perforación, pero hay que considerar que la nariz es una zona muy sensible y es mejor evitar riesgos”, aclara.

En el mercado hay muchas argollas, desde las más sencillas hasta modelos más artísticos que ya se convierten en joyas.

“Lo importante es perforar con materiales de alta calidad, como titanio. Y si tiene más presupuesto, está la opción del oro”, sugiere. Y en cuanto al diseño, se debe escoger el tamaño que mejor vaya con cada rostro. Puede probar con las versiones clásicas que van desde las de forma de herradura o aros pequeños, hasta las más fashionistas.

La actriz española Blanca Suárez prefiere uno más glamuroso, diseñado con perla. internet

El cuidado es la clave

Al igual que con cualquier piercing, los cuidados posteriores son esenciales para evitar infecciones no deseadas.

“Lo ideal es limpiar suavemente con solución salina y gasa esterilizada para eliminar cualquier acumulación de suciedad”, aconseja Parra. “Esto debe realizarse dos veces al día, hasta que la perforación haya cicatrizado por completo. El tiempo estimado es de seis meses”.

Sin embargo, hay quienes se olvidan de los cuidados de higiene.

Según la cirujana estética Martha Naranjo, en esos casos las consecuencias suelen ser dolorosas. “De no haber higiene se desencadena una infección. Por lo general, estos pacientes vienen con la zona inflamada al punto de que no soportan ningún roce. Entonces, se debe aplicar anestesia tópica para poder retirar el piercing y luego se receta antibiótico para sanar el área”.

Asimismo, antes de apresurarse a llevar una joya muy estrafalaria como piercing, la clave es investigar un poco.

A decir de Naranjo, “una joya grande puede ocasionar con el tiempo una caída en la punta de la nariz. Sin embargo, a nivel estético es posible hacer correcciones con ácido hialurónico o hilos tensores, cuyos efectos duran seis meses. Pero si desea resultados a largo plazo, la cirugía será la opción definitiva”.

Por eso, lo ideal es optar por diseños delicados y cuidar la higiene de la zona. Aunque esto último resulte tedioso, evitar infecciones es mejor que tener que retirarse el piercing por completo.

Debe saber...

El piercing septum gozó de gran popularidad en los años 90 y siempre iba acompañado de un toque rebelde que encajaba perfectamente con la era post punk.

Sin embargo, la moda se ha encargado de darle aires más fashionistas hoy en día.