¿Por qué sentimos que enero dura más?: la explicación científica

Siempre el inicio de año es lento y parece que el primer mes no se acaba nunca. La ciencia responde al por qué sucede eso

Enero es un mes duro para todos. Es el inicio de un nuevo año, de nuevos retos y se siente que es muy largo. Aunque dura 31 días como otros meses, la sensación de todos quiénes pasan por él es que es eterno. Pero, solo es un mes más, sin embargo algo pasa en nosotros que lo sentimos como algo eterno.

Así lo indica la ciencia, que ha logrado descubrir y detectar por qué pasa eso. Sí, no es solo una sensación, hay una explicación científica para determinar el motivo por el cual enero 'dura más' para todos.

¿Por qué enero dura más?

La ciencia ha logrado demostrar que depende de cómo la estás pasando eso incide en tu percepción del tiempo. Es decir, diciembre que es lleno de reuniones y celebraciones pasa ‘volando’. Al contrario de enero, el mes donde vuelves a la rutina, cuando todo inicia desde 0 de nuevo y sientes que todo va despacio.

Otra razón es que los momentos placenteros y festivos de diciembre liberan dopamina, lo que acelera el ritmo de nuestro "reloj interno". En enero, al reducirse las recompensas y estímulos, el cerebro procesa el tiempo más despacio.

El estrés también influye en cómo sientes el pasar del tiempo. La presión de nuevas metas en enero pueden aumentar la ansiedad, lo que, según estudios, hace que el cerebro perciba los intervalos de tiempo como más largos.

Un motivo más es la monotonía, la falta de estímulos en el primer mes del año provoca que el cerebro no dedique energía a procesar información nueva, resultando en una percepción del tiempo dilatada. Ya que normalmente en enero haces todo muy repetitivo y eso da la sensación de no avanzar y eternidad.

¿Cómo puedo combatir esta sensación de enero interminable?

Restructura tus pensamientos: Cambia tu forma de ver enero como algo eterno y enfócate en que lo vas a pasar como cualquier otros mes. Deja de pensar que enero es un mes negativo.

Enfócate en el presente: No pienses en cuántos días faltan para que se acabe el mes. Vive día a día, de esa manera va a sentir que todo pasa más rápido.

Combate la inactividad: Ponte en movimiento, el ejercicio da salud, ayuda a subir el ánimo, liberas dopamina que ayuda a disfrutar y también da la sensación de que el tiempo pasa más rápido.

Conecta con personas vitamina: Mantén tu vida social activa y rodéate de personas que te hagan divertir, sentir acompañada ya que la soledad también produce la sensación de que todo pasa más lento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!