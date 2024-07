Sara Granja: Belleza y estilo en cada detalle

“Soy fiel creyente de que romantizar las cosas pequeñas de tu rutina diaria te ayuda a vivir en gratitud y paz contigo misma y con los que te rodean”, escribió en una publicación de Instagram Sara Granja (31). Esta pequeña frase refleja cómo ella lleva su vida de empresaria, influencer y mamá del pequeño Samuel.

Salhua Serrano: “El arte nos hace más cercanos y menos perfectos” Leer más

(TE PUEDE INTERESAR: Fiorella Solines: La mujer detrás del glamour y la solidaridad)

Ver el lado más bello de la vida es la búsqueda constante de Sara. No solo lo muestra en sus redes sociales, sino también en el cuidado de su bienestar y el de los que la rodean. “Siempre me fijo en los pequeños detalles de todo el arte y lo que está presente en la naturaleza”, confiesa. Ella añade que tener un ojo bien afinado para las particularidades le permite ser “una persona apasionada por resaltar lo más bonito que veo en cada lugar al que voy”.

Sara es muy apasionada por la moda, los cuidados estéticos y su salud. Para ella, la moda es un símbolo de expresión que cambia con cada etapa de la vida. “Me encanta saber que vamos a seguir evolucionando, no con temas de tendencias, sino siguiendo nuestro propio ritmo y nuestras propias estaciones, y descubriéndonos a través de la moda,” dice.

Ella ejemplifica su transformación a través de la elección de sus atuendos en las distintas etapas de su vida. En su adolescencia, describe sus outfits como atrevidos, mientras que durante su tiempo como educadora, su prioridad era verse seria. Sin embargo, la Sara de hoy, a pesar de sus grandes cambios, no ha dejado atrás su esencia ni su feminidad clásica.

Sara ha fusionado todas sus facetas para sentirse cómoda en prendas de cortes atemporales con diseños fuera de lo común que armonizan su figura y potencian lo que ella desea expresar. La Sara de hoy tiene un clóset lleno de conjuntos que van muy bien con su vida de negocios y maternidad. Cada uno, por más simple que sea, refleja el toque clásico que ella señala como la base de cualquier atuendo.

Para Sara Granja verse bien también implica una piel sana

Su curaduría no solo incluye textiles, joyería y calzado, el cuidado facial también forma parte de este. De esa arista nace Sagcha Beauty, una marca creada junto a su esposo que elabora productos de skincare hechos a base de miel, “lo utilizamos en todos los productos porque tiene múltiples beneficios para la salud de la piel”, puntualiza. El fin de la empresa cosmética surgió por una necesidad de encontrar los productos ideales que pongan en alto las elaboraciones ecuatorianas de alta calidad. Sagcha ofrece desde cremas hidratantes, sérums, lociones hasta lip glosses. “Yo, más que nadie, creo en mi línea de productos, porque he visto un cambio en mi piel”.

Conoce más sobre Sara Granja

Estos son algunos datos que no sabías de Sara Granja, propietaria da Sagcha Beauty Cortesía: Sebastián Encalada

¿Cómo su pasión por la moda se compaginó con su faceta de educadora y, posteriormente, a convertirse en la empresaria que es hoy?

Siempre me gustó enseñar, si sabía algo nuevo me gustaba compartirlo. Por eso incursioné en el mundo de la educación por varios años y llevaba una vida paralela con la moda. Hasta que decidí emprender. Yo fundé junto a mi esposo mi empresa cosmética y en ella combinamos las dos pasiones que tengo. Entonces, creo que por ahí he encontrado un camino que se siente auténtico.

¿Qué es lo que más tiene en su clóset?

No sé si necesariamente es lo que más tengo, pero lo que más me gusta y lo que más me gustaría tener son bolsos. Me encantan las carteras, especialmente las vintage. Tengo una linda colección de carteras antiguas de diseñador que pertenecieron a mi abuela y a mi mamá, y que han pasado de mano en mano. Además de ser muy valiosas, tienen un significado y un valor sentimental muy especial para mí.

¿Cómo combinas la ropa de tu bebé?

Bueno, la verdad es que me estoy divirtiendo bastante en esta etapa de no solo vestirme a mí, sino también tener a alguien a quien vestir.Me gusta mucho la ropa de bebé, especialmente la ropa española. Tengo familia en España y mi madre es de allá, así que conozco bien a los diseñadores españoles para bebés. Me encanta por los tejidos y la calidad de las telas, que son muy suaves y delicadas para la piel. Me encanta usarla para mi bebé.2 ¿Qué accesorios son los que más utiliza? Bueno, los bolsos nunca me pueden faltar, no puedo salir de la casa sin aretes y tengo un reloj que para mí es muy especial. Era de mi madre, es un Cartier que lo compró con mi papá cuando seguían casados y me lo pasó a mí.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!