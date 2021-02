San Valentín: Yo sí me enamoré en Tinder

Un testimonio de San Valentín: Desde hace un año buscaba relación y nada funcionaba. No quería un esposo, en ese momento, pero sí un chico con quien salir de vez en cuando, sonreír, cenar y viajar a la playa... Pero parecía imposible.

"¡Aaay Vanessa! Nunca te aparecerá el extranjero, ojos azules, guapo, bueno, trabajador y que te me ame". Esto última me lo recitaba en broma. Lo cierto es que ya estaba agotada de conocer gente y que ninguno me convenciera o me quisiera... Descargué Tinder.

Eran las diez de la noche cuando me fui a la cama. Estaba cansada, aburrida, pero sin sueño. Ya había revisado las redes sociales y visto mi novela en Netflix; y aunque me había prometido no entrar a Tinder, cinco meses después de instalarlo en mi celular, simplemente no lo pude evitar. así que abrí la aplicación.

“Veamos qué hay de bueno”, me dije. Ya lo había experimentado antes y sabía que la mayoría de seres que tenían esa herramienta tecnológica de citas solo querían ‘apuntar, y donde poner el ojo, poner la bala’. Y, aunque estaba cansada de esos mensajes que me insinuaban sexo, ahí iba de nuevo, lanzándome en ese extenso y angosto callejón digital donde transitan 50 millones de personas desconocidas, con las que rozaba al caminar.

Así que acomodé mejor la almohada y tapé mis pies con la sábana, para empezar más cómoda el juego. Deslizaba a la derecha a los guapos pero sencillos y a la izquierda a los poco agraciados; a los que tenían una descripción pobre o exagerada en su biografía, a los presumidos, a los que intuía tenían complejos, a los que probablemente me querrían vender droga… en fin a los que no me gustaban. A esos me les cruzaba de vereda en mi recorrido.

De los tres que me agradaron, dos me escribieron, tras tener feeling digital: ‘match’. Uno expresó las mismas frases de toda la vida “hola cómo estás”. El otro en cambio despertó mi interés con un “¿do you speak English?”. Tenía dos fotos donde se apreciaba mucho a un paisaje natural y a él en miniatura. Esa sencillez me gustó más. Le contesté, porque además era una gran oportunidad para practicar mi inglés. Nos tratamos como dos amigos que hace tiempo no se ven. Intercambiamos WhatsApp, tres días más hablando del clima y de las bellezas de la ciudad, acordamos una cita.

Elegí una cafetería en pleno centro y al aire libre. Me vestí sencillo, sin maquillaje, no llevaba ilusiones de nada y especialmente estaba lista para que él no llegara. Pero sí llegó. Lo hizo unos 20 minutos tarde y ha sido la única vez que lo he visto ser impuntual.

Lo vi bajar del taxi y acercarse. Era amable, encantador y tenía los ojos azules. “¿Es en serio?”, me sorprendí y me fasciné. Me pidió disculpas y me explicó que se había perdido con el taxista hace media hora, porque Uber no fue exacto y ni el conductor hablaba inglés y ni él español. Era todo un extranjero, originario de Ucrania, criado y nacionalizado en Israel, con 10 años más que yo. Había arribado a la ciudad hace una semana por trabajo. Antes había trabajado en Nueva Guinea, en la India, en Kenia y recorrido otros puntos del mundo. Era un ser interesante.

La conversación fue tan fructífera, alejada de insinuaciones sobre acercamientos físicos y de otras incomodidades, que me despedí y regresé a casa con una sonrisa ‘de oreja a oreja’ y bajo mi blusa puesta un corazón lleno de expectativas. Me tendí en la cama, con las plataformas y el jean puestos y con la vista al techo por 10 minutos, “Ese hombre parece un sueño”, lo ratifiqué y lo medité por mucho más tiempo luego.

En un viaje a la ciudad de Cuenca. A la semana hay más de un millón de citas, que surgieron en Tinder. Cortesía

Dos días más tarde volvimos a salir y le puse mis pruebitas clásicas de niveles: Hablar de cultura general de geografía, de humanidad, de política y de su profesión. Pasó todo el examen. Entonces vinieron las dudas y desconfianza, porque siempre hay que pensar mal antes de hacerse ilusiones. Pero lo investigué y no le hallé fallos.

Volvimos a salir una vez más, luego otra, luego un viaje a la playa y así de cita a cita nos enamoramos. Éramos dos locos viajando de pueblo en pueblo (digo éramos porque ahora está de viaje, por trabajo y no sé cuándo vuelva a verlo), sonriendo, besándonos, abrazándonos. A veces, incluso, aprovechando su apariencia nos hacíamos pasar por norteamericanos y decíamos que no entendíamos el español, (aunque en su caso no era mentira). “Baby, by your face and your hair, you don´t seem to come from here. You so special, so beautiful (bebé, por tu cara y tu pelo, no pareces venir de aquí. Eres tan especial, tan hermosa)”, me elogiaba. Fue así que aprendí a comer faláfel y hummus casi todos los días.

Al inicio de la relación me reprochaba haberlo conocido en Tinder, porque quería seguir hablando como los nostálgicos defensores de los métodos tradiciones de conquista que prefieren las cartas y las serenatas, como en mi adolescencia yo lo hacía. Pero Yos, sí, ese es su nombre, me hizo entrar en razón.

“No importa el medio por donde dos personas que tengan química se conozcan, por donde sea que lo hagan, el momento siempre será romántico”.

En pocos días investigué, pregunté y no soy la única que se enamoró por una aplicación. Existe Tinder y otras apps para citas, como Meetic, Lovoo, Happn, Grindr, match.com, okCupid, Bdoo y más, para facilitarnos las cosas. Si bien hay riesgos, por los que hay que tomar sus precauciones, estos traen un abanico innumerable de usuarios, por ver y conocer. Ahí ya se ha modificado la composición tradicional de parejas. No hay muros sociales como la etnia, el país, el idioma y las clases económicas.

Cada año la tendencia de conseguir amor en aplicaciones crece. Un reciente análisis de Fast Company compara que, en 1995, un año después de que yo naciera, apenas el 2 % de las parejas en Estados Unidos se conocían en Internet. Ahora cifra es de al menos el 3 0%.

Tinder, de acuerdo a resultados de la Universidad de Stanford, provoca, a través de matches y superlikes, un promedio semanal de un millón y medio de citas. Un estudio hecho en Suiza en 2018, por la Universidad de Ginebra (UNIGE), cuyos resultados fueron publicados en la revista científica PloS ONE, dice que las parejas sacadas de aplicaciones amorosas muestran el mismo nivel de satisfacción que las conocidas en otros entornos.

Otro estudio realizado en 2017, por Philipp Hergovich de la Universidad de Viena y Josué Ortega del Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW), indica que las parejas que se conocen en aplicaciones de citas y que llegan al matrimonio son más estables que las que se conocen en situaciones tradicionales. El estudio se realizó con 19.000 matrimonios, que nacieron con un clic.

Y no, no te estoy animando a que te descargues una lluvia de aplicaciones ahora, pero tampoco debes avergonzarte por entrar en una de ellas o de querer hacerlo.

Es verdad que la mayoría de chats que obtengas a través de estas aplicaciones, serán un intercambio de mensajes estériles. Pero siempre, como tú, hay gente buena ahí que busca una conexión bella y eso me pasó a mí.

En pocos días cumpliré con mi amor un año de relación y hoy celebro San Valentín gracias a Tinder.