La dieta en la prevención de la hipertensión o el mantenimiento de un hipertenso se basa en una alimentación rica en: frutas y verduras, cereales integrales, legumbres, pescado blanco y azul, carne magra o menos grasa y aceite de oliva. Esto lo dice todo el mundo e incluso basta googlearlo para saberlo. EXPRESO consultó a dos expertos y esto es lo que tienen para decirte:

Lo primero, según Joel Moreno, cardiólogo del Hospital Luis Vernaza, es entender que la presión arterial elevada tiene origen multifactorial. Entre estos:

La genética: si el paciente tiene familia que ha sido hipertensa es más probable desarrollarla. Las posibilidades son de un 30%.

La edad: a medida de que va avanzando la edad se tiene más posibilidad de desarrollar hipertensión.

Estos son factores que no se pueden cambiar: ni el antecedente genético, ni la edad. Pero hay otros con lo que te puedes dar una mano y aquí entran los buenos hábitos alimenticios.

Andrea Aguirre, nutricionista y esteticista dueña de Nutristetik, recomienda a las personas diagnosticadas con hipertensión, cambiar sus costumbres. Empezar por dejar de lado las dietas basadas en alimentos ultra procesados, harinas, bebidas con alto contenido de fructosa. Además señala la importancia del descanso y el control del estrés.

"Cuando una persona padece de hipertensión aparte de solo llevar una dieta especial, lo que debe hacer para bajar el flujo sanguíneo que se da por el cortisol es eliminar los azúcares y las harinas", señala Aguirre.

Hipertensión: lo que necesitas saber sobre esta enfermedad asintomática Leer más

¿Qué tipo de alimentos se debe consumir?

Lo primero es la alimentación más natural, sin alimentos ultra procesados o con aceites refinados. Lo ideal es bajar la cantidad de carbohidratos e incluir más proteína como pollo y pescado.

Listado de alimentos recomendados:

Aceites saludables

Frutos secos

Vegetales de preferencia de color verde

Una buena hidratación

¿Qué tan dañino es el alcohol?

El alcohol llega a ser dañino si es que se lo consume en exceso, si la persona tiene hipertensión se toma una copa de vino, no hay problema. Pero, las bebidas alcohólicas azucaradas, elevan el nivel de cortisol que debe tener el organismo por ende hay una leve inflamación, activando la glucosa.

La mejor recomendación es que tomar alcohol sea ocasional, 1 o 2 copas de vino como máximo, alcohol puro sin combinación con jugos o bebidas endulzantes.

¿Qué tan perjudicial es el sodio para una persona hipertensa?

El sodio no es perjudicial siempre y cuando se lo regule, máximo 2.5 gramos al día, se sugiere consumir sal rosada. La diferencia entre la sal común y la sal rosada es que no tiene flúor, es una sal pura, la sal de cocina no tiene minerales y electrolitos.

Lo importante no es el sodio, hay que controlarlo, pero lo más importante es tener hábitos saludables, sacar de la dieta a los alimentos ricos en azúcares, harinas, aceites ultra refinados y alimentos ultra procesados que inflaman más que el sodio. Andrea Aguirre, nutricionista

La relación entre el sobrepeso y la hipertensión es directa, si la persona es obesa, tiene sobrepeso, tiene estrés, no duerme, tiene una alta probabilidad de ser hipertenso y un sin número de enfermedades que pueden aparecer por el sobrepeso.

Una persona con sobrepeso e hipertensión se fija en buscar un médico que le envíe una pastilla que le pueda controlar la hipertensión, pero olvida cambiar sus actividades diarias o alimentación, baja la cantidad de sodio pero no mejoran la calidad de carbohidratos.

La hipertensión, amenaza mortal para su corazón, cerebro y riñones Leer más

Se recomienda hacer actividad física no solo por el peso, sino porque tiene muchos beneficios en la salud y organismo, cuando se regula la presión, la glucosa en sangre, ayuda al estado físico y emocional de la persona, se aumenta la confianza, sueño más profundo, se mejora en la digestión y la calidad de la piel entre otras.

¿Cuánta actividad física se recomienda hacer?

La experta recomienda hacerlo de 45 a 60 minutos diarios, mínimo de 3 a 4 veces a la semana, haciendo la actividad física que más le guste para que no sea una obligación y pueda disfrutarlo.