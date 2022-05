En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, que se conmemora este 17 de mayo, en EXPRESO queremos recordar que se trata de una enfermedad silenciosa con altos niveles de prevalencia pero con bajos niveles de diagnóstico y, hacer énfasis en lo que recomiendan los expertos: un diagnóstico temprano. ¿Cómo? Acá te damos una guía.

¿Sabes qué realmente es la presión arterial y cuánto puede influir en nuestra vida tener un desorden en la misma? En una explicación rápida y sin términos técnicos, se puede definir a la presión arterial como la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de la arterias, esto tiene que ver con los latidos del corazón, cuando esto pasa de forma correcta y sin alteraciones, cumple con la función de bombear sangre y distribuirla también de forma correcta.

¿CÓMO SE MIDE LA PRESIÓN?

La presión que produce la sangre en las arterias se miden en dos tiempos:

La primera se llama sístole que es cuando se contrae el corazón. La segunda se llama diástole que es cuando el corazón está en reposo, es decir entre un latido y otro.

¿CUÁL ES LA PRESIÓN ÓPTIMA?

Michael Chasin, especialista en cardiología, hipertensión arterial y ecocardiografía formado en la Universidad Favaloro de Buenos Aires (Argentina), explica que una presión arterial ideal debe mantenerse hasta o bajo los 120/80. Sobre este número influye directamente la edad, ya que mientras se va cumpliendo más años esta aumenta. También influye el estilo de vida, la alimentación e incluso la raza, hay estudios en los que se ha encontrado que hay una mayor predisposición en personas afrodescendientes a ser hipertensos.

Se podría comenzar a considerar un diagnóstico de hipertensión cuando se mantiene valores de 140/90.

Michael Chasin, Cardiólogo

Se puede definir que “la hipertensión arterial sucede cuando los valores de la presión arterial que se ejerce en las paredes de las arterias están elevados”.

Existen 2 clases de hipertensión:

La hipertensión primaria causada por múltiples factores, los hábitos alimenticios influyen que la presión arterial se eleve, la falta de actividad física llevándonos a un sobrepeso y el estrés.

La hipertensión secundaria provocada por alguna dolencia médica como hiperparatiroidismo, tumor renal, feocromocitoma que desencadena esta presión arterial elevada, esto no se da con frecuencia, los casos llegan a un 5 %.

Para poder llegar a una evaluación el especialista recomienda que el paciente verifique su presión mínimo 2 veces en diferentes días, realizar un estudio llamado Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial (MAPA) que da un registro de la presión arterial durante un día. Adicional, la persona con síntomas debe fijarse en las situaciones externas que puede estar viviendo, por ejemplo, cuando se recibe una noticia impactante la presión tiende a tener valores altos, en este caso se debe al estrés emocional.

Las crisis hipertensivas pueden existir con síntomas y sin síntomas, en el caso de la crisis con síntomas se pueden presentar los siguientes:

Dolor de cabeza

Visión borrosa

Mareos

Debilidad en las extremidades

Falta de aire, dolor de pecho

Se recomienda ir al médico si se tienen estos síntomas, sumado al valor que se puede verificar con un tensiómetro con las siguientes referencias:

A la hipertensión se le llama también el asesino silencioso porque muchas veces no se presenta ninguno de los síntomas antes mencionados. En realidad, en la mayoría de los casos. Tanto que se cree que por lo menos el 50 % de la población en el mundo no sabe que la padece.

La hipertensión es uno de los principales factores de riesgo para tener eventos de tipo coronario, sea coronario de arterias y corazón o isquémico y hemorrágico a nivel del cerebro.

Michael Chasin, cardiólogo

¿La hipertensión puede ser hereditaria?

Según el cardiólogo, se tiene una probabilidad de 30 % si los padres del paciente son hipertensos. Técnicamente es una carga baja, pero habría que recordar que para el 70 % restante influye el estilo de vida que se lleve, tener buenos hábitos retrasaría generar una hipertensión arterial y en otros casos no se le generaría nunca.

Un paciente hipertenso, mal controlado, desciende su promedio de vida de 10 a 15 años. Michael Chasin, cardiólogo

MITOS

¿Se debe dejar de consumir café?

Pese a las creencias no es necesario dejar el café. Según el experto, esto se lo podría considerar para las personas que consumen más 6 tazas al día, "tomar 3 o 4 tazas al día no afecta, es más ayuda al sistema cardiovascular".

¿Y el alcohol?

Para la persona diagnosticada con hipertensión el consumo de bebidas alcohólicas es muy limitado, se recomienda una o dos copas de vino al día, si es un licor fuerte la cantidad es más limitada, esto dependerá del nivel de alcohol que tiene la bebida.

¿Cuánta probabilidad hay de sufrir un infarto cuando se tiene hipertensión?

La posibilidad como mínimo se duplica, aunque se deben evaluar varios factores, por ejemplo:

Si el paciente fuma. Colesterol y triglicéridos. Si realiza actividad física. Los antecedentes heredofamiliares de tener infartos.

Los pacientes generalmente se asustan cuando existe el diagnóstico de hipertensión y les cuesta aceptar la enfermedad porque piensan que al no tener síntomas no va a pasar nada si no toman la medicina o la omiten, estas personas llegan a creer que porque se siente bien pueden ignorar su condición, esto es una barrera limitante. "Cuando ya existe un diagnóstico el objetivo es ser un hipertenso controlado, esto prevendría muchas dolencias como problemas renales, diabetes o infartos", añade.

LA PREVENSIÓN

Los tratamientos para la hipertensión parten de un estilo de vida saludable, esto es adicional al fármaco que el médico prescribe.

La hipertensión se puede prevenir tomando frecuentemente la presión y creando una costumbre para la persona diagnosticada y su familia; cuidar los hábitos alimenticios, bajar el consumo de sodio y los alimentos que tienen algún tipo de conservante. Una dieta baja en sodio ayuda a que la presión arterial se reduzca de 5 a 8 puntos, esto reduce las probabilidad y por consiguiente previene la hipertensión.

La actividad física debe ser constante, se recomienda como mínimo 150 min a la semana es decir 30 min diarios, esto ayudará a estimular la capa de protección de las arterias y de esta manera las protege.

Finalmente evitar el estrés, ya que este afecta a los mecanismos reguladores de la presión.