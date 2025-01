Cinco ejercicios para mejorar tu memoria y potenciar el hipocampo, según neurólogos

La memoria es uno de los pilares fundamentales de nuestras capacidades cognitivas, y su cuidado se convierte en una prioridad a medida que envejecemos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), mantener la salud cerebral es esencial para un desempeño óptimo en todos los aspectos de nuestra vida. Además, la Dra. Mar Castellanos Rodrigo jefa del Servicio de Neurología del Hospital Universitario A. Coruña, asegura que, con los ejercicios y hábitos adecuados, es posible no solo preservar, sino también mejorar nuestra capacidad de recordar.

Richard Restak, neurólogo y autor del libro The Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind, explica que el deterioro de la memoria no es inevitable con la edad, sino que puede ser prevenido e incluso mejorado con ejercicios y hábitos específicos.

Aquí te presentamos cinco estrategias efectivas para optimizar tu memoria y fortalecer tu hipocampo, respaldadas por expertos en neurociencia.

Tendencias en bienestar que dejó el 2024: ¿Qué hay detrás de los consejos? Leer más

1. Atención plena: la clave para recordar mejor



Uno de los principales factores que afectan la memoria no es la capacidad de recordar, sino la falta de atención en el momento de adquirir la información. Restak explica que muchas fallas de memoria están relacionadas con la distracción.

Por ejemplo, al olvidar el nombre de alguien, es probable que no se haya prestado suficiente atención al escucharlo por primera vez.

Una técnica efectiva es asociar visualmente la información nueva. Si debes recordar un nombre, crea una imagen mental relacionada. Por ejemplo, para un apellido como Reinoso, podrías imaginar a una persona con corona y cetro. Este tipo de estrategias ayuda a codificar los recuerdos de forma más efectiva.

2. Juegos y desafíos que entrenan la memoria funcional



Los juegos son herramientas poderosas para activar y fortalecer la memoria funcional. Actividades como el ajedrez, el bridge o incluso juegos simples como 20 Preguntas estimulan la retención y el procesamiento de información.

Otro ejercicio recomendado por Restak consiste en recordar listas, como una receta o una lista de compras. Trata de memorizarlas y realiza la tarea sin consultar la lista hasta el final. Además, actividades como nombrar a los presidentes en orden cronológico o recordar tus autores favoritos también refuerzan la capacidad de organizar y recuperar información en diferentes contextos.

Masticar hielo: Síntomas, causas y tratamientos de la pagofagia Leer más

3. Lectura de novelas: un gimnasio para el cerebro



Según Restak, leer novelas requiere un esfuerzo continuo de memoria. A lo largo de una obra de ficción, debes recordar detalles de los personajes, eventos y tramas, lo que activa y fortalece tu memoria.

Dejar de leer novelas puede ser un indicador temprano de problemas de memoria, ya que la no ficción tiende a ser más lineal y requiere menos esfuerzo cognitivo.

4. Moderación tecnológica para evitar distracciones



La tecnología puede ser una herramienta útil, pero también un obstáculo para la memoria. Restak identifica dos formas en que la tecnología afecta negativamente: la "distorsión tecnológica", al depender excesivamente de dispositivos para almacenar información, y la distracción constante, que dificulta la atención plena.

Evitar revisar tu teléfono constantemente, especialmente durante actividades importantes, puede mejorar significativamente tu capacidad de concentrarte y registrar información de manera más eficiente.

¿Nueva alerta sanitaria en China? La embajada de Ecuador aclara la situación Leer más

5. Salud emocional y memoria: una conexión clave



El estado de ánimo influye directamente en la memoria. La depresión, por ejemplo, puede disminuir la capacidad de recordar y evocar recuerdos.

Restak explica que el hipocampo, responsable del almacenamiento de memoria, y la amígdala, encargada de las emociones, están estrechamente conectados. Tratar problemas emocionales mediante terapia o medicación no solo mejora el bienestar general, sino también la capacidad de memoria.

Fortalecer la memoria no requiere soluciones complejas, sino cambios consistentes en los hábitos diarios. Desde prestar atención plena hasta reducir la dependencia de la tecnología, estos ejercicios te permitirán mejorar tu memoria funcional y mantener tu cerebro en óptimas condiciones.

Como señala Restak, "somos lo que podemos recordar". Implementa estas estrategias y construye una memoria más robusta y saludable.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.