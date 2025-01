¿Cómo saber cuánto pagarás por la Contribución Especial de Mejoras en Guayaquil?

Desde este 6 de enero, los habitantes de Guayaquil comenzaron a pagar el Impuesto Predial en las oficinas del Municipio, donde se registraron largas filas de usuarios desde temprano. Además, dio inicio el cobro de la Contribución Especial de Mejoras (CEM), un tema que generó quejas durante todo el año pasado y se mantienen ahora.

¿Hasta cuándo se pagará la Contribución Especial de Mejoras?

La Contribución Especial de Mejoras, implementada en la actual administración de Aquiles Álvarez, se destina a recuperar las inversiones realizadas en obras públicas entre 2015 y 2022. Según lo informado previamente por el diario EXPRESO, estos cobros se efectuarán durante siete años, desde 2024 hasta 2030.

Según la información oficial, el valor de la CEM no está incluido en el monto del impuesto predial, sino que debe ser cancelado por separado.

¿Cuánto debo pagar?

El valor de la CEM varía según el avalúo de cada propiedad y la cantidad de obras realizadas en el sector o área de influencia de la misma. Por lo tanto, el monto de esta contribución puede ser diferente dependiendo de la zona en la que se encuentre el predio.

Para conocer el valor correspondiente de la CEM para el año 2025, los contribuyentes pueden ingresar al sitio web del Municipio y buscar el enlace dedicado a esta contribución. Allí podrán conocer el monto si ingresan su número de cédula, RUC o código del predio.

Quienes prefieran realizar el pago de forma digital deben copiar el Código Electrónico de Pago (CEP), un número de siete dígitos que se encuentra en el costado izquierdo del documento, y luego dirigirse al enlace de trámites para completar el pago.

Para aquellos que opten por el pago presencial, el Municipio ha habilitado 17 ventanillas para realizar el pago del Impuesto Predial, la Contribución Especial de Mejoras y la tasa por regeneración urbana.

Horario de atención en ventanillas En las ventanillas se atenderá al público desde las 7:00 hasta las 17:00, de lunes a viernes; mientras que los sábados 11 y 18 de enero el cobro estará disponible de 8:00 a 12:00.



Las quejas se mantienen

El año pasado, las quejas fueron numerosas, especialmente entre los residentes del norte de Guayaquil, quienes debieron abonar entre 20 y 25 dólares por mejoras que, según denunciaron, no se habían materializado en sus vecindarios.

Gastón Acuña, habitante de la décima etapa de la Alborada, por ejemplo, cuestionó tener que pagar 30 dólares adicionales cuando no ha visto avances en su zona. "A mi vecindario aún llegan los malos olores de las alcantarillas en toda la avenida principal, a escasos metros de los centros comerciales. Todo huele mal. Además, las luminarias no sirven y el parque que tenemos lo mantenemos gracias a la gente, pero no ha sido regenerado. No sé a qué mejoras se refieren, y hasta donde sé, este año tendré que pagar lo mismo", se quejó.

Silvia Castillo, quien habita en Samanes, opina lo mismo. Ella se queja de la cantidad de maleza y el mal olor que generan los canales de aguas lluvias que rodean su vecindario. "Si no pueden arreglar ni eso, para qué volver a pagar. No estoy de acuerdo. No pagaré ahora, lo haré más adelante, así me multen", sentenció la residente,

