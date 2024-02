Los riesgos que tendría sobre el corazón comer huevo todos los días

Comer huevo todos los días es una práctica común en muchas dietas, pero ¿cuáles son los riesgos para la salud cardiovascular? Un artículo publicado en la revista médica estadounidense JAMA asegura que han descubierto una relación entre comer huevos y un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Plantea que consumir más de cuatro huevos por semana puede aumentar más de 300 miligramos de colesterol dietético por día.

Es bien sabido que consumir huevos con moderación puede resultar beneficioso para la salud, pero como se mencionó anteriormente, los especialistas recomiendan no pasar de cuatro, sobre todo si tiene tendencia al colesterol alto.

Según el Centro de Información Nutricional (CIN), los huevos son una fuente de proteínas de alta calidad y contienen los nueve aminoácidos esenciales para el cuerpo humano, siendo cruciales en todas las etapas de la vida. "Un huevo proporciona el 30 por ciento de las necesidades proteicas diarias de un niño en edad escolar y el 10 por ciento para un adulto", señala la entidad en su portal.

Además de su rico sabor y versatilidad para todo tipo de preparaciones, es común que su ingesta sea diaria. Por ello, algunos estudios se han dedicado a investigar cuáles son los efectos de su consumo frecuente, sobre todo en la salud del corazón. De acuerdo con un informe de la Universidad de Navarra, el consumo de cuatro huevos a la semana no tendría afectaciones en la salud cardiovascular a largo plazo, al menos en personas sanas que no padezcan de diabetes o cardiopatías.

"La investigación concluye que no se encuentran riesgos para mantener un consumo habitual de hasta cuatro huevos a la semana. Asimismo, ingerir un huevo al día de media no se asoció con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, salvo para la insuficiencia cardiaca", señala el portal informativo de la institución. Aunque se cree que la yema podría ayudar a elevar los niveles de colesterol en la sangre, debido a su alto porcentaje en el mismo, parece que este no es el causante directo de elevar los niveles de colesterol como lo hacen otros alimentos, con alto contenido de grasas trans y grasas saturadas.

De acuerdo con Mayo Clinic, "la mayoría de la gente sana puede comer hasta siete huevos a la semana sin aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas". De hecho, podría ayudar a prevenir ciertos tipos de accidente cerebrovascular y una afección ocular grave llamada degeneración macular, que puede causar ceguera.

Si bien la evidencia no es lo suficientemente clara como para decir que no existe una asociación entre el colesterol dietético y el riesgo de enfermedad cardíaca, tampoco hay evidencia lo suficientemente sólida como para justificar que se aconseje limitar el consumo.

Lo más recomendado es asesorarse con un nutricionista que evalúen sus exámenes médicos de rutina y establezca una dieta de acuerdo a sus necesidades.

