¿Es posible de librarse de las adicciones con terapias energéticas?

En la búsqueda para superar adicciones, el método Abrahamson ha surgido como una alternativa. Arie Schwartz, empresario panameño, se ha convertido en un ferviente defensor de esta terapia energética.

Asegura que hace unos 5 años dejó de obsesionarse por el peso, sin dejar de disfrutar una copa de vino. “Las cosas que amo (y me sientan mal) las toco una vez al mes, pero pequeños cambios hacen diferencias gigantescas”, testifica.

Experiencia propia

Su conexión con el método que impulsa comenzó con un cambio significativo en la vida de su padre. Tras intentar dejar de fumar en un centro en Israel dirigido por el Dr. Ehud Abrahamson, el padre de Arie logró mantenerse libre de su adicción, un resultado que lo motivó a investigar más.

“Cuando dejas de consumir azúcar refinada por un mes, tus papilas gustativas se empiezan a regenerar. Ya el sabor ha cambiado y no te gusta tanto como lo recordabas. Además, quieres tener una mejor salud y te sientes tan bien que te dices: ‘sé que si me como eso me va a caer mal’, así que lo dejas.” Arie Schwartz

El Dr. Ehud Abrahamson, quien tiene amplios estudios en diferentes áreas y en adicciones en culturas ancestrales, desarrolló un método único que combina energía y psicología. Su enfoque se centra en equilibrar la energía del cuerpo para eliminar los antojos y la ansiedad asociadas con las adicciones. Este enfoque ha demostrado tener un éxito del 90 % en comparación con otros métodos.

¿Cómo iniciar una alimentación intuitiva? Descubre los pasos esenciales Leer más

La terapia se basa en la premisa de que las adicciones son el resultado de desajustes energéticos, y así se busca restaurar la armonía y eliminar los impulsos compulsivos. “Es tan efectiva porque tratamos el origen del problema, que es la energía y las adicciones son desbalances en la energía”.

Arie afirma que el cuerpo necesita 30 días para desinflamarlo y crear hábitos saludables. “Yo creo en el balance y lo que hacemos nosotros es apagar los antojos para que puedas encontrar un equilibrio y sepas actuar con moderación”, explica.

La clave del éxito

Luego del primer encuentro, decidió arriesgarse un paso más. “Llevé al Dr. Abrahamson a Panamá y contacté a 30 personas interesadas en dejar el tabaco. Luego de la terapia 27 de ellas lo dejaron definitivamente”. Con eso en mente abrió el primer centro en Panamá, siguiendo en Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia y esta semana abrió en Ecuador.

Pero más allá del enfoque holístico, el componente diferenciador es el sistema de acompañamiento. Después de la terapia inicial, los pacientes reciben apoyo durante seis meses para ayudarles a adaptar y mantener sus nuevos hábitos.

Los terapeutas, entrenados durante tres meses en Israel por el Dr. Abrahamson, están pendientes de todo. “Enseñamos a meditar, respirar y conectar con la naturaleza. Ellos conocen de nutrición, técnicas de meditación y bienestar emocional”, afirma.

Pero la terapia no sirve sin el esfuerzo personal. “Tienes que querer hacer un cambio. No es un tema de creer, es un tema de tener la disposición de querer hacerlo”, comenta.

RELACIONADAS Estas son las cinco cosas que puedes hacer con tu dinero

En general, el objetivo es ayudar a las personas a alcanzar una vida libre de adicciones y llena de bienestar, guiándolos en un proceso que no solo trata síntomas, sino que aborda las raíces más profundas del problema.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!