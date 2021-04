A recargar energías para el regreso a clases

La cuenta regresiva para el retorno a clases inició. Padres de familia y estudiantes se preparan con entusiasmo para esta nueva etapa. Según la psicóloga educativa María Inés Carrillo, el ciclo escolar anterior se caracterizó por los constantes desafíos que niños y adolescentes tuvieron que enfrentar, al decir adiós a las clases presenciales y darle la bienvenida a la educación virtual. “Muchos ya estaban acostumbrados al uso de plataformas en los dispositivos digitales, pero para otros la tecnología fue un reto porque no estaban preparados”, explica.

Además, el acompañamiento constante de los profesores en las asesorías y de los cuidadores en casa fue clave para sobrellevar las demás dificultades que surgían día a día. Pero… ¿qué sucederá en este 2021?

Aunque está previsto que exista un regreso progresivo a las aulas físicas y se combine la educación con las clases virtuales, Carrillo resalta que lo más importante es que, sin importar el formato educativo, “los pequeños de la casa vean esta experiencia de forma positiva, se enfoquen en el reencuentro con sus amigos y, sobre todo, aprovechen la oportunidad de seguir aprendiendo”.

A poner en práctica

Andrea Moreno, psicóloga clínica del Departamento de Consejería del Copol, da varios consejos a los estudiantes.

Hacer un análisis sobre el rendimiento del año pasado. Puede determinar aquellos aspectos que incidieron de manera positiva o negativa en sus calificaciones. Si se siente angustiado o con miedo de la nueva etapa que está por comenzar, anímese a conversar con sus padres para encontrar consejos o palabras de aliento. También puede escribir en un diario todo lo que siente, para evitar reprimir lo que piensa. Organizar las actividades que van a ser parte de su rutina diaria. Identifique el horario de clases, el tiempo destinado para el ejercicio y esparcimiento. Así puede conocer de manera más efectiva qué tan constante es en el cumplimiento de las metas que se propone. Es momento de desempolvar los libros o archivos del año pasado y releer algunos de ellos para reforzar la materia aprendida. Modificar el horario para dormir. Dos semanas antes del inicio escolar cambie poco a poco la dinámica que ha tenido durante las vacaciones. No se mantenga despierto hasta altas horas de la noche y acostumbre a su cuerpo a despertarse temprano. Preparar los útiles escolares. Una buena forma de entusiasmarse y volver a tener la ilusión de estudiar es hacer una lista de compras, junto a sus padres, de los materiales, mochila o lonchera que van a necesitar. Además, puede destinar una tarde de manualidades para personalizar los nuevos artículos, dependiendo de sus gustos. Es una opción que hará que disfrute de las primeras actividades relacionadas con la escuela. Ambientar el espacio de estudio. Si va a recibir clases en casa, organice el lugar. Se recomienda que cuente con una adecuada iluminación y sin distractores (como el televisor, videojuegos o juguetes). El color de las paredes influye en potenciar o no la concentración. Al blanco y los tonos pastel (como el celeste) se los relaciona con un ambiente pedagógico. Puede decorar el sitio con fotografías familiares u otros objetos que le inspiren tranquilidad. Sería ideal contar con una silla ergonómica que le permita mantener una correcta postura.

El espacio para trabajar en casa debe tener iluminación natural. Internet

Los estudiantes son parte de una generación súper resiliente y pioneros en el nuevo tipo de educación en el país. Sigan manteniendo la fuerza porque sabemos que muchos extrañan el colegio y que han podido adaptarse rápidamente a los cambios”.

Enrique Guevara || Jefe y docente del área de Informática y Robótica del Copol.

Los padres deben recordar que

Si sus hijos van a asistir a clases semipresenciales, los especialistas recomiendan que, desde ahora, les refuercen la importancia de cumplir permanentemente todas las medidas de bioseguridad, como no quitarse la mascarilla, mantener el distanciamiento social de dos metros aproximadamente, no tocarse el rostro con las manos sucias, desinfectar con alcohol su espacio de trabajo, no compartir comida con sus compañeros, entre otras.

Los estudiantes deben mantener las medidas de bioseguridad. shutterstock

Sus expectativas

"El año pasado fue un poco complicado adaptarme a los cambios porque se modificó la metodología de recibir clases, la forma de enviar las tareas y en ocasiones el Internet no funcionaba. Ahora que voy a entrar a noveno curso, espero que todo sea más organizado y haya mayores incentivos por parte de los profesores y así seguir aprendiendo, aunque esté en clases virtuales”. Jhair Zambrano, 15 años