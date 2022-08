Proteja sus patitas de las altas temperaturas

Los perros por su fidelidad y manera de ser son considerados como un miembro más del hogar. Por lo que no es de sorprenderse que se los quiera involucrar en muchos aspectos de la vida familiar especialmente como los viajes, excursiones y caminatas.

Y es que no hay nada más relajante y que fortalezca más el vínculo entre usted y su mascota que dar largos paseos. Esto es beneficioso no solo para su salud sino para su bienestar, sin embargo en ciudades tan calientes como Guayaquil, el sol inclemente puede hacer que piense dos veces antes de exponer las patitas de su perro a las altas temperatura.

Pero, ¿cómo saber si su can siente molestia al pisar el suelo caliente? Durante la caminata esté atento a señales como lamer o morderse las patas. Esta reacción es considerada la más importante de todas, porque está indicando que siente dolor en sus almohadillas porque el asfalto le quema.

Las patas de los perros está cubiertas por una piel especial protectora cuya función es la de absorber la presión al caminar, es una especie de acolchado que amortigua el andar. Sin embargo, al estar en contacto con el suelo corre el riesgo de sufrir lesiones severas si el dueño no se percata a tiempo de la existencia de un daño.

Cómo calcular la temperatura correcta

Si al ver por su ventana y consultar con su celular que el día además de soleado está muy caluroso, lo recomendable es no realizar ninguna caminata. Sin embargo, si usted tiene la duda y aún no está del todo seguro existe otro método más efectivo para constatar si el asfalto afectará o no a su mascota.

Con una sencilla prueba que le tomará poquísimo tiempo puede decidir finalmente si sacar a pasear a su perro o esperar que baje el sol. Para hacerlo debe colocar la mano sobre el asfalto durante 7 segundos. Si usted no aguanta el calor en su palma, entonces su can tampoco lo podrá hacer y el paseo más que diversión se convertirá en una tortura.

Acuda al veterinario

Si pese a los cuidados su perro sufre una quemadura grave, la veterinaria Marjorie Santos aconseja que el propietario acuda inmediatamente con su mascota al médico, ya que puede ser que la pata lastimada necesite vendaje, mientras que en otros casos solo requiera de una dosis de antibióticos para curar la herida.

En el centro veterinario se diagnosticará el grado de las quemaduras. Si tiene las almohadillas enrojecidas y peladas la quemadura es de segundo grado. Necesitará vendaje, antibióticos y cremas para calmar el dolor

El daño que se produce al caminar sobre superficies calientes como el pavimento o el asfalto puede ser de gravedad y provocar un dolor muy intenso en el animal, por lo que, mientras más rápido reciba atención médica, mejor, sostiene la especialista.

Si usted, no tiene otra opción que sacar el perro al parque o la playa bajo sol extremo, se aconseja le coloque botas o medias especiales para mascotas y no olvide llevar agua para prevenir la deshidratación.

Recomendaciones

La mejor hora para pasear con su perro es de 6 a 7 de la mañana. El día todavía está fresco y puede caminar con tranquilidad junto a su mascota.

Evite la hora en la que los rayos de sol llegan con mayor intensidad, esto es a las 12 del día. Prefiera sacarlo a partir de las 5 de la tarde o en la noche.

En la playa ocurre que al pisar la arena está tan caliente que no es posible aguantarla, lo mismo sucede con los perros, trate de llevarlo cargado para evitar que se quemen sus almohadillas o ponerle zapatos.

Si ya ha sufrido una lesión evita que su perro vuelva a pisar el asfalto caliente y las superficies rugosas hasta que se haya curado por completo.

Para hidratar sus patitas humedézcalas con frecuencia, especialmente en días soleados.

Agregue una crema para animales en la zona de las almohadillas.

