Profesionales de la música al servicio de Dios: La historia de La Banda del Hijo

Entre acordes, fe y propósito, nació en Guayaquil una de las propuestas musicales cristianas más atractivas de los últimos años. Se trata de La Banda del Hijo, agrupación que emerge del corazón de la Iglesia Familia de Dios y que ha transformado el altar en un escenario donde se mezclan la adoración y la excelencia artística. Diego Vásquez, productor musical y pastor, relata que todo comenzó cuando la iglesia se mudó al Teatro del Ángel durante la pandemia en 2020.

“Comenzamos con instrumentos básicos como batería, guitarra, bajo y piano, pero poco a poco fuimos creciendo. Hoy nos encontramos en el Coliseo de la Familia (explanada del Estadio Modelo) y tenemos percusionistas, metales, músicos sinfónicos e incluso productores reconocidos como Rogger Hid, todos entregando su talento al servicio de Dios”, dice el líder de la banda, quien también recuerda que ese año fue determinante "La pandemia no detuvo nuestra música, nos llevó al estudio y a descubrir nuestra identidad sonora", recuerda.

Su álbum "Hecho Está" reúne canciones de fe y gracia

El resultado de ese proceso es "Hecho Está", un álbum que no solo recopila canciones como Herederos del Reino, Jesús o Aunque digas no, sino que también define el estilo espiritual y musical de la banda. Gabriela Gallardo, una de las vocalistas principales y actual coordinadora, recuerda con emoción su llegada en 2021. “Vine con expectativas rotas y aquí encontré identidad, me enseñaron que tenía todo para darle todo a Dios”, asegura.

La Banda del Hijo, como ella afirma, no es solo una agrupación. “Somos una familia que aprende unos de otros. Aquí puedes ver a profesionales como Katty Elisa, ganadora de Viña del Mar, o a David Zam como coach vocal, de artistas como Dayanara Peralta, trabajando codo a codo con gente que recién empieza en el mundo musical”, alega. Esa mezcla ha dado como resultado una comunidad que no teme crecer, sorprenderse y dejarse guiar por la voluntad divina.

El futuro de la banda musical cristiana

Con dos nuevas canciones en camino y un lanzamiento previsto para agosto, la agrupación cristiana sigue consolidándose como referente de adoración contemporánea en Ecuador. Y como dice Gabriela: “La Banda del Hijo no le pone límites a Dios; si Él decide llevarnos más allá de lo soñado, ahí estaremos para seguir adorando”.

