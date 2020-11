Geanella Villamar: "La actitud lo es todo"

Su caminar lleva la actitud de una mujer que marca presencia. Es Geanella Villamar, virreina de Guayaquil, cuya seguridad la fue adquiriendo en ese arduo camino del certamen de belleza.

Detrás de su imagen cuenta que estuvieron varios profesionales: asesores nacionales como Camila Marañón y extranjeros como Fabián Chacón de Colombia, entre otros. “Dejé atrás la timidez. Al final demostré mi verdadera esencia. Fui un diamante que se pulió y aún le falta”, confiesa.

Los pantalones de tallo alto hacen ver sus piernas más largas. Samuel Prieto

Dispuesta a reinventarse

De su look, la cabellera larga ha sido protagonista, tanto así que durante la gala final recibió la banda a Mejor Cabello. Lo que nadie esperaba es que semanas después del evento, renovara su estilo. ¡Y acertó! “Nunca lo había tinturado, así que un día llegué temprano al local de Carito Aguirre, predispuesta al cambio”, relata. El resultado fue un tono rubio que resalta aún más el color celeste de sus ojos.

Días antes de la entrevista con SEMANA estuvo como invitada en la elección del Miss Universe Colombia. Haber conocido a diseñadores como Alfredo Barraza y pasear por Barranquilla y Bogotá la hizo nutrirse en cuanto a moda. Aun así, confiesa que la sencillez y sobriedad son las características de su vestuario. “En mi armario solo hay prendas básicas y me encanta el color blanco, aun cuando se piense que me hace ver más pálida; pero con unos labios y tacones rojos queda perfecto”.

Describe su estilo como sencillo y sobrio. Samuel Prieto

Su imagen, una inversión

Lucir una imagen empoderada le tomó un año de preparación. “invertí cerca de cuatro mil dólares en asesores. De ahí, gimnasio, spa, alimentación ya suman otro valor. Si me preguntan si volvería a pagar lo mismo, sí lo haría porque fue una inversión. Soy otra Geanella. Ya no me da vergüenza pedirle un favor a alguien, o sentarme en un escritorio para debatir algún proyecto”.

Luego de reforzar sus capacidades con los mejores profesionales, la virreina está consciente de que en la imagen “la actitud lo es todo”.

También dijo

Una diseñadora: Mi tía Elvia Alvarado. Ella fue quien me hizo el traje azul que lucí esa noche.

Rutina de belleza: Todas las noches me coloco ácido hialurónico y colágeno con vitamina E en la zona de las ojeras y alrededor de la boca.

Una vanidad: Me encantan las uñas acrílicas. Para el certamen las llevé en forma de almendras y ahora las uso cuadradas.

Truco al vestir: Me gusta verme alta. Entonces uso pantalones de talle alto para que mis piernas se vean largas.

La asesoría que recibió fue positiva, ahora se siente más segura de sí misma. Samuel Prieto

Personal:

Guayaquileña de 22 años.

Está próxima a graduarse de licenciada en Comunicación Social.