Navila Dieb, una soñadora incansable

La mañana del pasado lunes, al llegar a un hotel de la ciudad para su primera producción fotográfica como Reina de Guayaquil 2020, Navila Dieb iluminó el lugar con su amplia sonrisa, amabilidad y enérgica personalidad. A menos de 12 horas de haber sido coronada como la nueva representante de la belleza de la Perla del Pacífico, la joven de 23 años dialogó con SEMANA para hacer un recuento de la preparación que tuvo para cumplir su principal meta de vida y relatar sus metas en esta nueva etapa como soberana.

Sus primeros pasos

Convertirse en reina ha sido el más grande anhelo que forjó desde la infancia. “De pequeña mi afición preferida era ver los certámenes y analizar las preguntas que les hacían a las concursantes. Me paraba frente al espejo de mi cuarto y practicaba con un cepillo en la mano lo que podía decir en el escenario”, recuerda.

A los 12 años, tras su primera pasarela fallida en televisión (se atoró su tacón en una baldosa), su mamá decidió que era momento de que se prepare e ingresó a clases profesionales de modelaje. Posteriormente, participó en todos los reinados de los colegios en los que estuvo y así logró obtener cerca de siete bandas en su etapa estudiantil.

Entre su carrera y el modelaje

A la par de sus estudios universitarios en Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas, Navila ha trabajado desde hace varios años como modelo en el país. Ha sido el rostro de diversas campañas publicitarias y ahora, como egresada de su carrera, está lista para comenzar su tesis. “Durante mis estudios he aprendido a relacionarme mejor con las personas, sin temor a nada. Y si recibo un no por respuesta, no me rindo y lo sigo intentando”, afirma.

Además, siempre le ha atraído el mundo de la televisión, se siente cómoda frente a las cámaras y entre sus aspiraciones profesionales está el ser actriz.

‘SuperArte’ es el nombre del proyecto que emprendió como candidata. JUAN FAUSTOs

El certamen

Revela que el inicio del 2020 fue una etapa difícil porque su trabajo como modelo estuvo en pausa por la pandemia. Fueron meses en los que decidió enfocar toda su energía a favor de los más vulnerables. Al enterarse de que la organización Reina de Guayaquil abrió las vacantes para el voluntariado, no dudó en ser parte de él.

“Como candidata siempre sentí mucho compromiso con el público por el apoyo que me daban en redes sociales (suma más de 50 mil seguidores en Instagram y 400 mil en TikTok) y por ellos me esmeraba en hacerlo todo bien. Tampoco podía defraudar a mi familia ni a mí misma porque es mi sueño de toda la vida”.

Navila Dieb: "Yo me preparé para ser Reina del Bicentenario y aquí estoy" Leer más

Luego del triunfo, confiesa entre risas que en su primera noche como reina puso la corona en su velador para al levantarse verla y estar segura de que no era un sueño.

Navila es amante de compartir con los niños y los abuelitos. Juan Faustos

Nueva etapa

‘SuperArte’ es el nombre del proyecto que emprendió como candidata y en el que capacitó a 10 mujeres en decoración para el hogar y eventos especiales. Ahora como soberana, continuará con ese trabajo y desarrollará otros a favor, principalmente, del Centro de Arte Integral de Reina de Guayaquil.

El 9 de octubre, la soberana desfiló con gran emoción por las calles de la ciudad para celebrar dos fechas únicas en su vida: su cumpleaños y los 200 años de la independencia de Guayaquil. “Nacer el mismo día en que la ciudad se liberó es una bendición. Los guayaquileños somos luchadores y, pese a las dificultades, siempre salimos adelante”, recalca.

Responsabilidad, perseverancia, tolerancia y resiliencia son los valores que va a practicar en lo que resta del año.

Alienta a los ciudadanos a que, al igual que ella, trabajen cada segundo para cumplir sus sueños porque “si no crees en ti mismo nadie lo hará. Todo está escrito en esta vida y si Dios puso ese sueño en su corazón, es porque sabe que pueden cumplirlo”.

Disfruta de subir fotos de sus outfits a redes sociales, en las que muestra su personalidad extrovertida. juan faustos

Guayaca de cepa

Navila Dieb responde a ocho preguntas exprés, en su primer día como reina Leer más

Le encanta la gastronomía típica y descubrir nuevas ‘huecas’. El encebollado, la guatita y el caldo de salchicha son los platos que más degusta. No sabe cocinar, pero le gustaría aprender a preparar guatita. Su lugar favorito es Las Peñas y esta semana le regalaron su primera guayabera.

En la moda

Para esta fashionista, la comodidad es lo primero y prueba de ello fue el look que eligió para la entrevista previa que tuvo con el jurado del evento Reina de Guayaquil. A diferencia de las demás candidatas que usaron tacones, Navila cuenta entre risas que se puso unos tenis blancos, pintados a mano por las chicas de su proyecto ‘SuperArte’.

Disfruta de subir fotos de sus outfits a redes sociales, en las que muestra su personalidad extrovertida.

El color negro predomina en su armario y considera que su estilo del día a día es superdescomplicado.

¿Su secreto de belleza? “Siempre me siento cómoda conmigo misma. Si me gusta algo, me lo pongo sin importar lo que opinen otros”, recalca.

“Sé que junto a la Virreina (Geanella Villamar) y la Estrella de Octubre (Valentina Silva) conformaremos un gran equipo. Todas tenemos el amor y la pasión por ayudar”. Navila Dieb

Personal