La piel de las mascotas sufre en época de invierno

Por estos días, en los consultorios veterinarios, es común recibir a perros de toda edad, tamaño y raza afectados por desesperantes picazones o por el enrojecimiento de la piel.

Los animales llegan inquietos, rascándose o dándose pequeños mordiscos donde sienten la molestia. En ocasiones, una primera revisión da con la causa de esos males que aumentan en esta época del año. Otras veces, será necesario un examen más profundo.

Los profesionales piden a los dueños estar atentos a lo que ocurre con sus peludos en invierno, especialmente si notan que ellos empiezan a rascarse con desesperación.

La médica veterinaria Andrea Pérez recuerda que con la lluvia y la humedad proliferan las plagas como las pulgas y las garrapatas, por lo que la mascota puede desarrollar algún tipo de dermatitis, además de que los alérgicos llegan a sufrir una alteración de sus problemas a la piel.

No es lo único; los animales de compañía también están expuestos a hongos por la humedad y en esos casos el tratamiento es más complicado, indica la profesional.

“Mucha gente cree que a la mascota solo hay que vacunarla y desparasitarla, pero también deben tener cuidado con su piel”, agrega.

La doctora Katherine Chagua, especialista en Dermatología, resalta otro aspecto al que se le debe prestar atención: las afecciones micóticas. Y explica que algunas pueden ser contagiosas entre animales e incluso ser transmisibles a las personas.

La doctora Andrea Pérez recomienda hacer un control mensual de pulgas y garrapatas. Cortesía

Por eso, explica que ante cualquier señal será necesario acudir al veterinario para comenzar a descartar las causas.

Recomienda hacer un control de garrapatas y pulgas no solo a los peludos en casa, sino también del ambiente donde viven. “El hecho de que no vea a estos ectoparásitos en la piel de sus mascotas no quiere decir que no estén expuestas a estas picaduras”, destaca.

Las profesionales coinciden en indicar que ante cualquier lesión, por más pequeña e inofensiva que parezca, hay que llevar al can a un chequeo para evitar que la afección se vuelva más complicada.

Hay casos en los que la picazón de la mascota no es por pulgas o garrapatas, ácaros, hongos o bacterias. También puede ser una señal de una alergia a los alimentos o a algún producto. Por esta época hay muchas mascotas que se ven afectadas por las sustancias con las que limpian las casas desde la pandemia o también por las que les aplican para limpiar sus patas cuando salen a la calle.

En el caso de los alérgicos, que son los que más sufren durante el invierno, las doctoras piden tener especial cuidado. Y aunque cualquiera puede verse afectado, hay razas que tienen una mayor predisposición a padecerla como los bulldog inglés, bulldog francés, labrador, golden, boston terrier y pug.

La doctora Katherine Chagua, especialista en Dermatología, pide estar atentos a las señales. Cortesía

Consejos

Hay una variedad de productos para proteger a los animales, como tabletas, pipetas, esprays y collares. Algunos son de aplicación mensual y otros trimestral.

Estas sustancias podrán suministrarse a partir de los dos meses de edad, siempre que el animal tenga el peso adecuado, lo que varía según la raza.

Si el perro se mojó en la lluvia, hay que secarlo de inmediato para evitar la presencia de hongos. Haz lo mismo luego de bañarlo.

Recuerda utilizar champús adecuados de acuerdo al tipo de pelaje y piel, más aún si su mascota es alérgica.

Revisa continuamente su piel. En esta época también prolifera la sarna.