La higiene es una de las reglas básicas para la buena convivencia. Y esta también se impone con las mascotas. Por eso muchos tutores se preguntan cómo y cada cuánto someter al baño a sus animales de compañía. Pero hay que dejar claro que las medidas de higiene no son las mismas para perros y gatos.

En el caso de los mininos, ni es necesario bañarlos ni les gusta que los coloquen bajo la ducha. Les disgusta el agua. Sin embargo, ellos saben muy bien cómo mantenerse bien limpios por sí solos, dice Álex Ycaza, veterinario de la clínica Dr. Guau.

En todo caso, este especialista en dermatología animal afirma que “es importante mantener limpias a nuestras queridas mascotas. Un pelaje limpio ayudará a regular su temperatura corporal, ya sea en un ambiente cálido o frío. Además, el pelaje limpio y bien cepillado servirá de protección contra los rayos del sol, en especial para los que tienen pelaje largo”.

¿Cuándo bañarlos? “La frecuencia del baño por lo general suele ser cada seis semanas, pero van a intervenir factores tales como si nuestra mascota presenta alguna enfermedad en la piel, problemas respiratorios o tratamientos. Entonces, esto determinaría la frecuencia de los baños”, dice la veterinaria guayaquileña Doménica Domenech Granoble.

Si el cachorro comienza a ser bañado a partir de los tres meses, se acostumbrará mejor al agua y el jabón, coinciden los profesionales.

Cuándo bañarlos

En los perros, el baño va a depender de la raza y el tipo de pelo. Por ejemplo, un perro de pelo largo puede necesitar un baño al mes, mientras que a otro de manto corto suele bastarle con uno cada tres meses. También influye qué tan a menudo se ensucie y si su perro realiza actividad física con cierta regularidad, entonces deberá bañarlo con más frecuencia debido al sudor.

A los gatos no siempre es necesario bañarlos. En el mercado ya existen productos como baños secos, talcos para el cepillado o incluso se puede recurrir a las toallas húmedas. Sin embargo, aunque usualmente se oye decir que le tienen miedo al agua, esto no es del todo cierto. Lo ideal es acostumbrarlos desde temprana edad, para que ya en la adultez no sea una experiencia traumática. El primer baño puede realizarse a partir del tercer mes de edad.

Recomendaciones extras

Tanto para perros como para gatos, durante el baño el agua no debe estar ni muy caliente ni muy fría. La temperatura ideal recomendada es de 35 °C.

Nunca use una manguera o agua a presión, ya que eso asustará a su mascota.

El jabón y el champú deben aplicarse de la parte del cuello hacia abajo. La cabeza debe ser lo último en enjabonarse y lo primero que debe lavarse, ya que es el área que más molesta a su mascota. El champú de las personas no es adecuado para bañar al perro. Nuestro pH es distinto.

Eliminar los residuos de jabón o champú con abundante agua.

El cepillado

Cepillar al felino de forma regular es una manera fácil y sencilla de mantenerlo limpio, de un modo parecido a como se hace con los perros. Les ayuda en la higiene.

Una opción: los especialistas

Se puede pensar que lo más cómodo para el animal es bañarse en casa y que eso puede facilitar que se deje realizar las tareas de limpieza. Pero llevar al perro a lavar a una peluquería para mascotas es una opción. La experiencia de los profesionales es determinante.