Cómo hacer que tu perfume dure más: 6 trucos infalibles

Los perfumes han sido utilizados durante siglos no solo como una expresión de identidad personal, sino también como un elemento de seducción y bienestar. Sin embargo, una de las mayores preocupaciones de los amantes de la perfumería es la duración del aroma en la piel. Diversos estudios han demostrado que la longevidad de un perfume no solo depende de su composición química, sino también de factores como el tipo de piel, la hidratación, la temperatura corporal y las condiciones ambientales. Según un estudio publicado en el Journal of Cosmetic Science, la retención de fragancias está directamente relacionada con la estructura de la piel y la presencia de lípidos en su superficie, lo que significa que las personas con piel más grasa tienden a retener los aromas por más tiempo.

Asimismo, una investigación realizada por la Sociedad Internacional de Perfumería y Aromaterapia sugiere que la forma en que se aplica el perfume influye significativamente en su longevidad. Técnicas específicas como aplicar el perfume en puntos estratégicos del cuerpo o combinarlo con productos hidratantes pueden maximizar su duración. Además, el almacenamiento correcto del perfume y la elección de la concentración adecuada son factores clave que determinan cuánto tiempo se percibirá el aroma en la piel.

Tips para hacer que el aroma de tu perfume dure

Hidrate la piel antes de la aplicación: Así se retiene mejor las fragancias. Aplicar una crema hidratante sin aroma antes del perfume crea una base que ayuda a fijarlo por más tiempo.

Aplíquelo en puntos de pulso: Las muñecas, el cuello y detrás de las orejas, emiten calor, lo que intensifica y prolonga la fragancia. Ponerse el perfume en estas áreas ayuda a liberar el aroma de manera continua durante el día.

Mézclelo con vaselina: Aplique una pequeña cantidad de vaselina en los puntos de pulso antes de rociar su perfume. La textura oleosa de la vaselina crea una barrera que retiene las moléculas de fragancia, evitando así su rápida evaporación y ayuda a que el aroma permanezca durante más tiempo en la piel. Y si se está quedando sin perfume, añada un par de gotas a su frasco de vaselina, lo mezcla y así tendrá ‘perfume’ por más tiempo.

Evite frotar las muñecas: Frotar las muñecas después de aplicar el perfume puede romper las moléculas de la fragancia, esto hace que las notas superiores se disipen más rápido y se reduzca la duración del aroma. Es preferible rociar y dejar que el perfume se absorba naturalmente.

Almacene el perfume correctamente: La exposición a la luz, el calor y la humedad puede degradar la calidad de una fragancia. Se recomienda guardar los perfumes en un lugar fresco, oscuro y seco, lejos de ventanas o baños, para preservar su integridad.

Refresque su fragancia con un splash o mist: Si siente que el aroma de su perfume se ha desvanecido a lo largo del día, refuerce aplicando un splash o mist con la misma fragancia. Estos productos, más ligeros que un perfume tradicional, le permitirán revitalizar el aroma sin sobrecargarlo.

