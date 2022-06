Cuando se piensa en formar una familia se espera que sea feliz, unida y que dure para siempre. Sin embargo, en la realidad todo puede cambiar, emprender nuevos rumbos y con ello tomar una decisión difícil como es el divorcio.

Sin ahondar en los motivos, una separación, aunque haya sido para bien, trae consigo dolor y conflictos, especialmente cuando hay niños de por medio. Y, como por lo general es mamá quien se queda con ellos y papá quien se va, son muchos los padres que no saben qué hacer para no perder este vínculo con sus pequeños.

Por este motivo, este artículo busca que puedan ejercer su paternidad entendiendo sus responsabilidades, pero sobre todo sus derechos respecto a sus hijos, hasta dónde pueden decidir en su vida y todo lo que deben saber relacionado a tenencia, pensión alimenticia y régimen de visitas.

¿Con quién se quedan los niños?

La tenencia es la primera duda que salta tras un divorcio. Actualmente, debido a la sentencia de la Corte Constitucional del 24 de noviembre de 2021 (caso 28 -15- IN), esta asignación de los menores, contrario a lo que se hacía anteriormente, ya no se da de manera automática y preferencial a la madre.

Esto, a criterio de Leonel Fuentes, decano de la Facultad de Jurisprudencia, de la Universidad de Guayaquil, rompe un tabú y abre un escenario de igualdad ante el juez. Este, luego de una evaluación, decide con quién vivirán los hijos cuando las partes no llegan a un acuerdo.

¿Y qué sucede con temas de educación o salud? La creencia de que todo lo decida mamá es un paradigma que no está amparado bajo la ley, ya que quien no tenga la tenencia, no pierde sus derechos para con el menor.

“La sociedad ha hecho pensar que la madre por tener al niño escoge la escuela, los amigos, la vida privada y eso no es así. Constitucionalmente (artículo 100 del CONA) los padres se encuentran en igualdad de condiciones, es decir, todo lo que tiene que ver con salud, con educación, con los hábitos es compartido”, indica el experto.

Como resultado de esta equidad, decisiones como viajar con el niño fuera del país deben tomarse en conjunto hasta que este cumpla 12 años, momento en el cual su opinión cuenta.

Pensión alimenticia

Tanto papá como mamá son responsables de la obligación alimentaria. Sin embargo, quien no viva con el menor debe dar un porcentaje económico, fijado según su ingreso, edad del niño y número de hijos. Algunos puntos que debe tener en cuenta sobre este deber son:

El pago es hasta los 21 años.

La cifra oscila entre el 28,12 % y el 54,23 % del sueldo.

Aumenta según el Sueldo Básico Unificado y se paga los 5 primeros días de cada mes.

Si se incumple el pago de dos o más pensiones alimenticias, se prohíbe la salida del país del deudor, se lo incorpora en el registro de deudores del Consejo de la Judicatura y se dispone privación de libertad hasta por 30 días.

Su valor puede reducirse en caso de tener un nuevo hijo, no tener empleo o cambio de trabajo con menor ingreso.

Así mismo, si el alimentante desea contribuir también con regalos, ropa o viajes, esto es considerado un extra, pero no su obligación. Por su parte, el custodio es responsable de rubros adicionales que sobrepasen la pensión y administrar los recursos, sin que su manejo sea cuestionado.

22.488

divorcios en 2021, 54,3 % más que en 2020, pero un 16 % menos que 2019.



Horario de visitas

Uno de los temas que más preocupa, luego de la pensión, es lo que concierne a las visitas. Según Andrea Llumipanta, abogada especialista en temas de familia, mujer y adolescencia, estas pueden ser por régimen abierto o cerrado y su objetivo es que aunque los padres no estén juntos, el niño perciba que existe un vínculo familiar.

“Los niños tienen derecho a un desarrollo integral, a tener a sus padres, abuelos, tíos, primos y todas las personas que siempre han estado en su vida cerca de ellos”, recalca la experta.

En un régimen abierto, ambos progenitores acuerdan el horario, mientras que en uno cerrado, lo determina un centro de mediación. “El incumplimiento del mandato del juez es considerado un delito”, puntualiza la abogada.

“Ese pensamiento de que si el padre no está al día en la pensión no puede ver a sus hijos es una costumbre citadina, los derechos son irrenunciables e imprescriptibles, condicionar las visitas es una violación a la norma y el afectado puede ir ante un juez a notificar el incidente jurídico”, añade Fuentes.

Los especialistas recomiendan primero llegar a acuerdos a través de los centros de mediación gratuitos que hay en el país. Puede encontrar información en la página web de la Función Judicial.

Impacto psicológico

Lo que enseña mamá no es lo mismo que aporta papá en el desarrollo del niño. Mientras la madre trabaja el mundo emocional, el padre lo ayuda a relacionarse con el mundo exterior. Cuando no hay una buena relación se perjudica ese equilibrio, explica Sara Rivadeneira, psicóloga especialista en asesoría familiar.

“Hay que separar los temas de relación de pareja con la relación a nivel de padres”, destaca la especialista.

“Si la mamá no ayuda a que ese acercamiento sea favorable, puede crear disfuncionalidades como inseguridad, dificultad para interactuar con los demás y relación hostil con el sexo opuesto en las niñas; e ira, frustración, timidez y baja autoestima en los niños”, enfatiza.