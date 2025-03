Pasión vs. amistad: catedrático de Harvard da la clave para una relación duradera

El experto Arthur Brooks afirma que los matrimonios más felices se basan en el "amor de compañía", no en la pasión

Las redes sociales cada vez están más llenas de debates sobre el amor y las relaciones de pareja. En plataformas como TikTok e Instagram se pueden encontrar varios expertos y usuarios que comparten reflexiones sobre lo que realmente hace funcionar a una relación. En esta ocasión y bajo el análisis del catedrático de Harvard y autor del libro 'Construyendo un mundo más feliz', número 1 en ventas del New York Times, Arthur Brooks, traemos su visión sobre el amor y el matrimonio.

Durante su participación en el podcast The Subtle Art, de Mark Manson, Brooks explicó que "los matrimonios más felices son los que se caracterizan por lo que llamamos "amor de compañía", no 'amor apasionado'". Según el experto, la pasión es un componente inicial que permite la unión de la pareja, pero con el tiempo, lo que realmente sostiene la relación es la amistad, el compromiso mutuo e incondicional.

Confianza y respeto: las claves

"A lo que quieres llegar en cinco años es a ser mejores amigos, es algo mágico”, afirmó Brooks, subrayando que el amor verdadero trasciende la euforia inicial y se convierte en una conexión profunda basada en la confianza y el respeto que se logra con los años.

Siempre encontrarás en esa persona el apoyo incondicional. Arthur Brooks Catedrático de Harvard

Otro punto clave en su análisis es la importancia de la lealtad y el apoyo dentro de la pareja. "No importa lo mucho que la cagues, te van a seguir defendiendo", señaló Brooks, resaltando que un vínculo sólido no se basa en la competencia ni en ganar discusiones, y por más vergüenza que causes, siempre encontrarás en esa persona el apoyo incondicional.

Las palabras de Brooks invitan a una reflexión sobre la evolución del amor en las relaciones y la importancia de construir vínculos duraderos basados en la amistad y la complicidad. Y deja en claro que el amor no acaba cuando dejas de 'sentir mariposas en el estómago'.

