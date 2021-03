La razón por la que los judíos se liberan de la levadura por siete días

Salomón Álvarez está preparado. ¿Para qué? Para celebrar la pascua judía que será este sábado 27 de marzo al anochecer. Él, como todo judío, ha realizado los preparativos que demanda esta festividad: limpiar la casa, sacar la levadura de hogar, tener lista la ropa que va a usar, adquirir los elementos que se necesitan para realizar el ritual, comprar sus panes sin levadura y tener su corazón dispuesto a cumplir con los mandamientos de Dios.

Pésaj, como se la conoce en el mundo judío, es una fiesta hebrea de siete días -celebrada el 14 de Nisán (entre marzo y abril del calendario romano)- que recuerda la salida del pueblo de Israel de Egipto por intermedio de Moisés. “Nosotros los judíos, independientemente de la línea que sigamos, tenemos este día es para recordar los milagros que HaKadosh Baruj hu (El Bendito) hizo con nuestros padres y los rescató de la mano de Faraón. Es un día tan especial, y en el ambiente se respira esa energía porque no olvidamos de dónde salimos”, comenta el judío guayaquileño.

Pero, ¿acaso hay alguna diferencia entre celebrar esta fiesta en Israel y Ecuador? El Rabino Yaacov Londoño, radicado en la Tierra Santa, menciona a EXPRESO que hay una regla en el pueblo judío: que cuando se va a bendecir al Creador, la gente busca la mejor manera de hacerlo, por ejemplo, tener más de 10 hombres para rezar y que muchos digan amén, porque “la gloria de un Rey está en las personas; porque, ¿cuándo se ve que un rey es grande? Cuando más personas honran a ese rey”.

Para el joven Rabino no existe una diferencia tan explícita entre conmemorar Pésaj en Israel y en la diáspora. ¿La razón? Porque en cualquier parte del mundo, los judíos se esfuerzan por hacerlo bien. “Aunque es mucho más fácil en Israel, la gente se esmera. En Ecuador, por no haber tantos judíos, no están notorio, pero se ve el esfuerzo en agradar al Rey”, dice.

Uno de los mandamientos que se debe cumplir es recordar que los judíos fueron esclavos en Egipto, pero ¿por qué acordarse de ese momento duro? Según Londoño, hay varios motivos para conmemorar el momento. Uno de ellos es que "no hay noche, de entre las demás noches, en donde el judío tenga más ‘mitzvot’ para cumplir".

"Asimismo, con el maror y el jaroset (elementos del séder), nos trae el recuerdo de todo el sufrimiento que vivió nuestra gente; no para olvidarlo, sino para recordar que dentro del sufrimiento, Israel conversaba la fe de que Dios lo iba a salvar", explica.

No se olvida el sufrimiento, porque cuando tu olvidas lo difícil que fue, tu no valoras la salvación que Hashem hizo.

Yaacov Londoño es Rabino, radicado en Jerusalem (Israel). Cortesía

Entre vino, huevo, hierbas amargas, un pedacito de cordero y panes sin levadura se comienza con el ritual. Salomón ya tiene previsto todo antes del día porque desde el jueves no debía tener nada leudado. “Es un poco complejo cuando Pésaj cae terminando el sábado porque hay que hacer muchas cosas antes: tener la comida preparada anticipadamente. ¡Es un verdadero ‘corre-corre’!”, expresa.

Sobre los elementos, Londoño sostiene que “siguen teniendo el mismo valor hoy en día”, ya que el objetivo de ellos es “recalcar en nuestra memoria todo lo que HaShem hizo por nosotros y continuar haciéndolo”.

El estudioso de Torá, Leví Peña, dice –además-, que la levadura (jametz) representa el “ego inflado” por cualquier motivo, mientras que el pan sin esta fermentación (matzá) representa la humildad. “El ego nunca podrá desaparecer. Lo que necesita es ser rectificado. Si nosotros no tuviéramos amor propio, la persona se degrada como entidad o individuo”, dice.

El trasfondo de todo esto, según Peña, es una renovación. “Como Pésaj, está cargado de la misma energía que tuvo hace 3.333 años, ese día quedó impregnado con esa energía para que la persona empiece un proceso de rectificación”, argumenta.

PÉSAJ Y LA PANDEMIA

Londoño señala que la gente vive triste y decaída a causa de la pandemia porque "no saben cuál es su propósito en este mundo" y buscan llenar esos vacíos, pero "si alguien te dice cuál es tu propósito en este mundo, toda la vida te esforzaras y lo cumplirás porque sabes para qué viniste a este mundo".

"El pueblo judío sabe su propósito: fue liberado de mitzrayim (Egipto) para ser siervos de HaShem y cumplir con la Torá y sus los mitzvot. Esa es la gran diferencia que tiene Israel con las demás naciones", dice.

Además, analiza que la pandemia es como un examen para conocer la característica de la persona, y lo que la persona es en realidad. "Es como une examen de fin de curso. ¿Qué me fastidia del mundo, quién soy yo, qué tienes en tu corazón para dar? Todo eso nos enseña Pésaj actualmente", finaliza.

