A partir de los 40, la grasa se acumula más rápidamente en las arterias

Es muy probable que no tenga síntomas, pero que sus arterias estén sufriendo de una rápida acumulación de grasa (ateroma). Eso es algo que ocurre con frecuencia en personas asintomáticas que tienen entre 40 y 50 años. Al menos, en un 40 % de ellos.

Así lo reveló un estudio que acaba de publicarse en la revista The Journal of American College of Cardiology.

La investigación recuerda además que la progresión de la ateroesclerosis está asociada con factores tradicionales de la enfermedad cardiovascular como son la edad, el sexo, la hipertensión, el colesterol, la diabetes y el tabaco.

El trabajo muestra que este avance de las placas de grasa se da todo nivel, es decir que también ocurre en las arterias carótidas, femorales o coronarias.

Se trata de una situación que hay que tener en cuenta, indican los investigadores, pues podrían llevar a la persona a problemas de salud futuros como infartos o accidentes cerebrovasculares.

Esta conclusión se realizó tras hacer un seguimiento de más de 10 años a 4.200 personas sanas de mediana edad, a quienes se las sometió a exámenes como ecografías 3D y biomarcadores sanguíneos.